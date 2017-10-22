Следственный комитет России возбудил уголовное дело на гражданина Кыргызстана, который протащил на капоте полицейского в аэропорту Домодедово. По версии следствия, он незаконно занимался извозом людей из аэропорта до метро в Москве.

Кыргызстанца объявили в розыск, его обвиняют в «применении насилия в отношении представителя власти».

Уголовное дело на кыргызстанца возбудили после того, как ранним утром 19 октября он провез на капоте своего такси московского полицейского.

Издание РБК пишет, что патрульный полицейский остановил машину с кыргызскими номерами, чтобы проверить документы.

«Он подошел к таксисту и попросил его предъявить документы для проверки. Однако мужчина сел в припаркованный автомобиль и заблокировал двери, не реагируя на требования сотрудника полиции, вставшего перед машиной. После чего водитель начал движение и протащил полицейского на капоте несколько метров», — говорится в сообщении.

Врачи зафиксировали у пострадавшего полицейского телесные повреждения в виде ушибов и ссадин головы, рук и ног.

По словам пострадавшего, в машине с кыргызскими номерами помимо водителя был еще один мужчина. Оба они скрылись с места происшествия.

Российский телеканал «360» со ссылкой на источник в органах сообщил, что оба подозреваемых прибыли из Кыргызстана и незаконно таксовали.

Они якобы перевозили пассажиров от аэропорта Домодедово до метро и ранее привлекались к административной ответственности.

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