Врачи осмотрели 33-х памирских кыргызов, которых ранее переселили в Кыргызстан. Медики обнаружили у четырех из них порок сердца, одному требуется операция.
У четырех памирских кыргызов, которых переселили в Нарынскую область, диагностировали порок сердца. По словам врачей, одному из них требуется операция.
Также при медосмотре еще у шестерых памирцев обнаружили высотную болезнь — кислородное голодание.
«Все они находятся под присмотром врачей. Можно сказать, что мы спасли людей с пороком сердца, привезя их сюда», — сказала одна из врачей Индира Мырзалиева.
Переселение памирских кыргызов в Нарын
Большая часть из 33-х переселенных из Афганистана памирских кыргызов — несовершеннолетние дети, которые приехали получать образование.
«Приехал с супругой и двумя детьми. Зовут меня Дарбыш. Приехали для того, чтобы дать образование детям. Очень ждали этого дня», — говорит один из памирцев.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.
Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.
Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным.
Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.
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