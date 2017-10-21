Врачи осмотрели 33-х памирских кыргызов, которых ранее переселили в Кыргызстан. Медики обнаружили у четырех из них порок сердца, одному требуется операция.

У четырех памирских кыргызов, которых переселили в Нарынскую область, диагностировали порок сердца. По словам врачей, одному из них требуется операция.

Также при медосмотре еще у шестерых памирцев обнаружили высотную болезнь — кислородное голодание.

«Все они находятся под присмотром врачей. Можно сказать, что мы спасли людей с пороком сердца, привезя их сюда», — сказала одна из врачей Индира Мырзалиева.

Переселение памирских кыргызов в Нарын

Большая часть из 33-х переселенных из Афганистана памирских кыргызов — несовершеннолетние дети, которые приехали получать образование.

«Приехал с супругой и двумя детьми. Зовут меня Дарбыш. Приехали для того, чтобы дать образование детям. Очень ждали этого дня», — говорит один из памирцев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным.

Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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