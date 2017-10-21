«Кроме них, у нас ничего нет». Как целое село собирает орехи в Арсланбобе

Долдоев живет с женой и двумя детьми, а двоих старших дочерей выдал замуж. Семья не успевает сама собирать орехи – пришлось нанять помощников. Расплачивается с ними крестьянин не деньгами, а орехами – каждый третий собранный килограмм они забирают себе.

«Приходят работать и семьями – муж трясет ветки, а жена собирает. Каждый день они уносят с собой 10-15 килограммов орехов, это 1000-1500 сомов», — говорит Хамраз Долдоев.

Во время сбора урожая он вынужден отрывать сыновей-школьников от учебы – одному все не успеть.

«Младший сын, несмотря на просьбы, не пропускает учебу. Он в школе. После нее еще ходит на курсы. Он очень увлекается образованием. Старший сын, правильно понимая наше положение, помогает нам», – рассказывает Хамраз.

Директор местной школы Давлет Омурзакова признает, что осенью многие ученики уходят с учебы на сбор орехов. Некоторые продолжают учиться, но ходят работать в лес после учебы.

«Кроме орехов у нас ничего нет. Многие семьи собирают их и продают – этим они обеспечивают себя на зиму. Родители пытаются отпросить учеников с занятий на неделю или две – мы не отпускаем. Несмотря на это, некоторые семьи вынуждены забирать своих детей на работу», – рассказывает она.

Омурзакова уточняет, что в Ооган-Тала во время сезона сбора орехов посещаемость школы падает не сильно – процентов на 10. В других джалал-абадских селах, вокруг которых больше ореховых деревьев, в школу зачастую приходят только 30% школьников.

Во время сезона крестьяне продают орехи по 100 сомов за килограмм, чтобы покрыть текущие расходы, но говорят, что ядра орехов можно продать и по 350 сомов.

Авторы: Элмурат Асан, Заир Таирбек уулу и Адилет Канат уулу