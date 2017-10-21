«Кроме них, у нас ничего нет». Как целое село собирает орехи в Арсланбобе

С наступлением осени жители села Ооган-Талаа Джалал-Абадской области начинают собирать урожай в ореховом лесу Арсланбоб. Сезон длится около месяца и является основным источником дохода сельчан.
В Ооган-Талаа живет около трех тысяч человек. Готовиться к сбору грецких орехов они начинают с первых дней сентября. Так как сезон длится всего месяц, сельчане устанавливают в лесу палатки – все это время они живут под ореховыми деревьями, собирая урожай днем и охраняя его ночью.
Общая площадь орехового леса Арсланбоб – около 500 гектаров. Всю его территорию контролирует лесная служба «Ачы». Лесническое хозяйство передало лес в аренду. С тех пор жители села за один гектар леса платят около 1500 сомов в месяц. Также арендаторы охраняют ореховые деревья.
В этом году сезон ореха начался рано, говорит Хамраз Долдоев, который арендует четыре гектара в Арсланбобе. Он, как и все его односельчане, во время сезона устанавливает в лесу палатку и живет там.
«Мы следим, чтобы люди во время сбора не обломали ветки, оставив их непригодными к следующему сезону. В этом году я начал охранять свою территорию с 28 августа. А 15 сентября мы уже начали сбор орехов», — говорит Долдоев.
Собранный в этом году урожай не был выдающимся, говорит сельчанин – двадцать лет назад с этих же четырех гектаров он собрал около тонны орехов, а в этом году – только 400 килограммов.
Долдоев живет с женой и двумя детьми, а двоих старших дочерей выдал замуж. Семья не успевает сама собирать орехи – пришлось нанять помощников. Расплачивается с ними крестьянин не деньгами, а орехами – каждый третий собранный килограмм они забирают себе.
«Приходят работать и семьями – муж трясет ветки, а жена собирает. Каждый день они уносят с собой 10-15 килограммов орехов, это 1000-1500 сомов», — говорит Хамраз Долдоев.
Во время сбора урожая он вынужден отрывать сыновей-школьников от учебы – одному все не успеть.
«Младший сын, несмотря на просьбы, не пропускает учебу. Он в школе. После нее еще ходит на курсы. Он очень увлекается образованием. Старший сын, правильно понимая наше положение, помогает нам», – рассказывает Хамраз.
Директор местной школы Давлет Омурзакова признает, что осенью многие ученики уходят с учебы на сбор орехов. Некоторые продолжают учиться, но ходят работать в лес после учебы.
«Кроме орехов у нас ничего нет. Многие семьи собирают их и продают – этим они обеспечивают себя на зиму. Родители пытаются отпросить учеников с занятий на неделю или две – мы не отпускаем. Несмотря на это, некоторые семьи вынуждены забирать своих детей на работу», – рассказывает она.
Омурзакова уточняет, что в Ооган-Тала во время сезона сбора орехов посещаемость школы падает не сильно – процентов на 10. В других джалал-абадских селах, вокруг которых больше ореховых деревьев, в школу зачастую приходят только 30% школьников.
Во время сезона крестьяне продают орехи по 100 сомов за килограмм, чтобы покрыть текущие расходы, но говорят, что ядра орехов можно продать и по 350 сомов.
Авторы: Элмурат Асан, Заир Таирбек уулу и Адилет Канат уулу