В ходе операции «Мак-2017» правоохранители изъяли у жителя села Отрадное Ак-Суйского района Иссык-Кульской области один килограмм и 350 грамм марихуаны, сложенный в две канистры. Ему грозит штраф или срок до пяти лет лишения свободы.

В пресс-службе УВД Ыссык-Кульской области журналисту Kloop.kg сообщили, что мужчину задержали после сбора марихуаны.

«Когда он шел, собрав две канистры марихуаны,его задержали. Там оказалось один килограмм 350 грамм марихуаны», — сообщили в пресс-службе.

Житель села Отрадное ранее был судим за «умышленное уничтожение или повреждение военного имущества».

За «незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку наркотических веществ без цели сбыта» ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ведется следствие.

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