Всемирная организация здравоохранения зафиксировала сильную вспышку чумы на Мадагаскаре. От болезни уже погибло 94 человека, медики полагают что ситуация может ухудшиться.

О сильной вспышке чумы на Мадагаскаре сообщили 20 октября представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 1 августа по 20 октября чуму диагностировали у более 1000 жителей острова, 94 человека уже погибли.

Эксперты полагают, что количество зараженных может увеличиться. Только за прошедшую неделю число случаев заражения удвоилось.

Большая часть заразилась из-за легочной чумы, которая распространяется при кашле или чихании.

В некоторых случаях она может убить в течение 24 часов.

Как и бубонную форму чумы, которая часто встречается в отдаленных высокогорных районах Мадагаскара, легочную чуму лечат антибиотиками.

Человека можно спасти, если оказать своевременную помощь.

По информации ВОЗ, чума эндемична на Мадагаскаре, вспышки болезни возникают ежегодно.

Однако медики называют эту вспышку «необычной» из-за того, что впервые болезнь распространилась на крупнейшие города страны — Антананариву и Туамасину.

Чума уже распространилась на 37 из 114 регионов островного государства.

ВОЗ доставила на Мадагаскар 1,2 миллиона доз антибиотиков для борьбы с чумой и выделила дополнительно 1,5 миллиона долларов на оказание медицинской помощи пострадавшим.

Организация Красного креста также выслала свой первый центр по лечению чумы на остров.

В ВОЗ подчеркивают, что риск пандемии невелик, поэтому они не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на передвижения или торговлю с Мадагаскаром, хотя путешественники должны быть осведомлены о вспышке чумы.

В отчете организации также говорится, что Мадагаскар является наиболее пораженной чумой страной в мире.

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