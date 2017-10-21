У ранее судимого жителя Сузакского района Джалал-Абадской области изъяли 1,5 килограмма гашиша в пластиковой бутылке и 20 свертках. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Милиционеры задержали в городе Кара-Куль 30-летнего ранее судимого мужчину с 1,5 килограммами гашиша.

Как сообщает МВД, у мужчины в кармане куртки нашли пластиковую бутылку с 800 граммами гашиша и 20 свертков весом в 700 грамм. Также правоохранителями был изъят травматический пистолет с пятью патронами.

Оружие отправлено на экспертизу, а задержанный водворен в ИВС. Идет расследование.

За «незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку с целью сбыта» мужчине грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области в интервью Kloop.kg сообщили, что мужчина был ранее осужден по этой же статье.



По теме: