В Раштском районе Таджикистана школьники и их родители собирают орехи и шиповник, сдают макулатуру и металлолом, чтобы погасить долг за аренду учебников перед государством. В стране школьные учебники выдаются в аренду на три года, но многие родители отказываются платить и сейчас задолженность школ превышает 3 млн долларов.

Задолженность школ Раштского района за аренду школьных учебников составляет более 56 тысяч долларов.

Глава отдела образования этого района утверждает, что министр образования для оплаты долга предложил отправить детей на сбор хлопка или картофеля.

От этой идеи власти района отказались, в итоге дети и их родители собирают шиповник и орехи, а также сдают металлолом и макулатуру.

Собранные деньги отдают в народный банк Таджикистана, оплачивая аренду учебников.

В Таджикистане школы должны платить платить 33-34% от стоимости учебника государству в течение трех лет, после этого срока учебник переходит в собственность школы.

Деньги с аренды учебников тратятся на содержание библиотеки, повышения зарплаты учителям и на обеспечение книгами детей из малоимущих семей.

Сейчас долг всех таджикских школ перед Министерством образования и науки превысил 3 млн долларов.

Власти Кыргызстана также предложили родителям платить по 20 сомов в год за аренду учебников. Сейчас такая система запущена в пилотном режиме в 40 школах Чуйской области.

Минобраз Кыргызстана решил вернуть аренду школьных учебников, чтобы появилась возможность заменять отслужившие свой срок книги.

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