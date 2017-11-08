МВФ: Рост экономики Кыргызстана снизился из-за ситуации на кыргызско-казахской границе

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что прогноз роста экономики Кыргызстана снизился из-за проблем на кыргызско-казахской границе. Ситуация на границе ухудшилась после критики кыргызского президента Алмазбека Атамбаева в сторону казахских властей.

Глава МВФ Эдвард Джемайель 8 ноября на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что организация пересмотрела прогнозы по темпам роста экономики Кыргызстана из-за сложностей на кыргызско-казахской границе. По его словам, темпы роста снизились на 0,3 процента.

«Мы пересмотрели наши прогнозы в сторону снижения в связи с напряженной ситуацией на границе и медленными темпами торговли между двумя странами», — заявил Джемайель.

По мнению эксперта, проблема на границе будет решена к концу текущего года.

Еще одной причиной отрицательного влияния на бюджет страны стали президентские выборы, на которые потратили около 4 процентов ВВП. На проведение президентских выборов из бюджета страны было выделено 671 млн сомов или 10 млн долларов.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он

обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

С 18 октября ситуация улучшилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Однако груженые фуры до сих пор пересекают границу с затруднениями, из-за чего предприниматели несут большие убытки.

По данным Минэкономики, каждый день простоя обходится бизнесмену в 23 тысячи долларов.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом.

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