Жээнбеков назначил Эрниса Толтоева своим помощником

Президент Сооронбай Жээнбеков назначил 31-летнего Эрниса Толтоева своим помощником. До этого Толтоев работал помощником Жээнбекова, когда тот был губернатором Ошской области и премьер-министром.

Жээнбеков подписал указ о назначении Толтоева своим помощником 27 ноября.

Толтоев уже дважды занимал должность помощника Жээнбекова — в 2012-2013 годах, когда последний занимал должность губернатора области, а позднее полпреда Ошской области; и в 2016-2017 годах в бытность Жээнбекова премьер-министром.

Эрнис Толтоев родился 15 декабря 1986 года в селе Кызыл-Сенир Узгенского района Ошской области.

После окончания университета Ошского государственного университета в 2009 году он начал работать в Ошской областной госадминистрации.

В течение четырех лет он работал в обладминистрации на разных должностях — пресс-секретарь, ведущий специалист отдела образования, ведущий специалист отдела промышленности.

В 2013 году, после своей работы помощником у Жээнбекова, Толтоев стал главой Кызыл-Сенирского айыл окмоту Узгенского района Ошской области и проработал на этой должности три года.

Уже в 2016 году Эрнис Толтоев был избран депутатом Ошского горкенеша от провластной партии СДПК, но занимал эту должность всего два месяца, так как стал помощником премьер-министра.

После того, как Жээнбеков подал в отставку с поста премьер-министра, чтобы идти на выборы президента, Толтоев до сентября работал в правительстве экспертом аналитического секретариата.

По теме: