Жээнбеков призвал парламент поддержать правительство

Новый президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с премьер-министром, спикером парламента и председателем Верховного суда отметил, что парламент «должен оказывать всемерную поддержку» правительству.

Жээнбеков встретился с премьер-министром Сапаром Исаковым, спикером парламента Дастанбеком Джумабековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой 27 ноября.

В ходе встречи Жээнбеков заявил, что каждая ветвь власти должна помогать правительству. Президент сказал, что парламент «должен оказывать всемерную поддержку» правительству, «поддерживая важные и нужные для граждан проекты».

«В правительстве имеется много проектов по улучшению жизни населения и социально-экономического развития, которые должны быть продолжены и успешно завершены», — сказал Жээнбеков.

Обращение президента к спикеру парламента с просьбой помочь правительству произошло на фоне критики предыдущего президента Алмазбека Атамбаева в адрес депутатов.

Атамбаев во время своей последней пресс-конференции раскритиковал парламент, назвав депутатов «недалекими, неграмотными» людьми.

«Парламент я, конечно, критикую. Ту же железную дорогу можно было бы взять деньги в долг и построить. Там какие-то люди недалекие сидят, неграмотные. Не все, но многие», — сказал он.

На этой же пресс-конференции Атамбаев заявил, что будет отбирать кандидатов от СДПК и может пойти с ними в качестве лидера на будущих парламентских выборах, но не намерен быть депутатом.

«На выборах, конечно, я не собираюсь потом стать председателем парламента или правительства и даже депутатом, но номером один, возможно, я буду, потому что я убедился, что люди мне верят. Тем более хочу сам подобрать состав социал-демократов. В прошлый раз не особо вникал, о чем часто жалею», — заявил он.

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