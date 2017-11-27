Бишкек: Летний кинотеатр в парке Фучика начнут реставрировать весной 2018 года

Летний кинотеатр в парке имени Фучика возвращен в собственность мэрии Бишкека по решению Верховного суда. Его реконструкция начнется весной 2018 года.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что Верховный суд постановил вернуть летний кинотеатр в собственность города 27 ноября.

По данным мэрии, летний кинотеатр будет отремонтирован для проведения в нем культурно-массовых мероприятий.

Глава Ленинского акимиата Нурдин Тынаев сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что реконструкция начнется весной 2018 года.

«В этом году мы заканчиваем укладку тротуаров, восстанавливаем скамейки, лампы освещения на территории парка. В следующем году весной начнем реконструкцию зданий и сооружений, в том числе летнего кинотеатра» — сказал Тынаев.

Летний кинотеатр находился в частной собственности с 2008 года. Его общая площадь составляет более одной тысячи квадратных метров.

Парк имени Фучика был заложен работниками чехословацкого кооператива «Интергельпо» в 1935-1936 годах.

В августе 2002 года парк внесли в государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана республиканского значения.

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