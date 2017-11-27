Мусе Иманалиеву 60 лет. Он живет в селе Кызыл-Туу недалеко от Бишкека. Вместе со своей семьей он уже 13 лет дает кров нуждающимся — за это время он помог более 300 бездомным, пытаясь вернуть их к нормальной жизни.

«Некоторые из моих подопечных находят здесь друг друга и даже женятся. За все время тут создали 10 семей. Восемь из них до сих пор живут счастливо. Для некоторых из них я посаженный отец», — рассказывает Муса.

Он говорит, что больше половины его подопечных в конце концов возвращаются к нормальной жизни. Но в его доме живут не только бездомные, но и те, кто когда-то попал в рабство или остался без кормильца. Помогает он и подросткам, которые остались без родителей.

Раньше Муса Иманалиев был милиционером. Он говорит, что всегда настаивал, чтобы его коллеги работали законно и не применяли пыток к задержанным, но ему пришлось уйти с должности из-за недопонимания с начальством. После увольнения Муса больше 10 лет пил, и в итоге сам стал бездомным. Он прожил на улице целых два года — говорит, что ушел из дома, чтобы не мучать семью.

«Разве в доме у человека, который сдружился с водкой, может быть спокойствие? — задается он вопросом, вспоминая те времена. — Восемь лет я не давал покоя своей семье. Мулла и старейшины мне не помогли. Последние два года я жил, не видя ничего, кроме водки».

Бросить пить Мусе помогла радостная новость.

«Я поехал к маме, чтобы спросить денег на водку, а она рассказала, что моя старшая дочь выходит замуж. Из моих глаз потекли слезы, и я не мог их остановить. Мама все спрашивала, почему я плачу, ведь это радостная новость. А я застыл и ничего не мог ответить. После этого я пошел в горы и беседовал с природой. Много думал о жизни своей дочери — не хотел, чтобы она опускала голову перед родителями своего мужа из-за стыда за отца», — рассказывает он.

На следующий день к Мусе пришла его дочь-третьеклассница и позвала его домой. С тех пор он перестал пить. Его жена Райкан вспоминает, что Муса сразу же начал помогать бездомным, повидав все тяготы их жизни.

«Мы живем с ними как члены одной семьи, пьем чай с одной скатерти. Сюда приходили люди с разным состоянием здоровья. Мы жили под одной крышей с человеком, у которого был открытый туберкулез. Сначала у меня руки покрывались мозолями, потому что приходилось готовить тесто для хлеба на всех. Теперь же домашние дела мы делаем все вместе», — говорит она.

В 2005 году Иманалиевы продали дом в Бишкеке, основали организацию «Ыйык рух» («Святой дух») и купили 32 сотки земли в селе Кызыл-Туу. Там они с помощью неравнодушных людей построили 5-комнатное общежитие со всеми условиями для жизни.

Два года назад их семейная пара, которая вырастила и воспитала троих детей, удочерила еще одну девочку — говорят, чтобы не скучать. Сегодня на очаге готовится плов — семья празднует трехлетие удочеренной Назик.

В своей комнате Муса хранит папку с личными делами своих подопечных — в ней несколько сотен судеб тех, кто здесь когда-то жил.

Среди них есть и история 16-летнего Евгения, которому удалось бежать из рабства в Оше. В доме Иманалиевых он прожил до совершеннолетия, а потом устроился на мясную фабрику. Муса с радостью говорит, что Евгений стал ему почти сыном, и очень гордится тем, что тот женился и скоро сам станет отцом.

В доме у Иманалиевых жил и аксакал из Баткенской области. Муса рассказывает, что у того из-за возраста не было сил, чтобы чем-то заниматься, и он мучался от скуки.

Однажды аксакал рассказал, что когда-то играл на комузе, и Муса купил ему этот музыкальный инструмент. «Он снова стал играть, — говорит Муса. — От этого его настроение поднялось, и он стал радоваться жизни».

История аксакала закончилась хорошо: в доме для бездомных он бросил пить, а позже жена забрала его обратно в семью, когда увидела сюжет об убежище по телевизору.

42-летний Алтынбек (имя изменено) пьянствовал годами, а в доме Иманалиевых избавился от этой зависимости. Позже он поехал проведать свою семью, но воссоединения не получилось — он вернулся и по сей день живет в доме Мусы. Алтынбек говорит, что чувствует себя здесь свободным. Когда к нему приходит вдохновение, он пишет стихи и песни. Последнюю из них он посвятил Мусе.

Опрятная и со свежим маникюром на руках Айсалкын (имя изменено) живет в убежище недавно. Ей 35. Она не хочет рассказывать, почему попала в дом к Мусе, ссылаясь на «проблемы в семье». Айсалкын говорит, что нашла здесь понимание.

«Даже психолог не поймет тебя, если он не пережил того, что пережил ты. По-настоящему могут понять только те, кто сам пропустил через себя все это. С тех пор, как я пришла сюда, моя душа обрела покой», — говорит она.

Во дворе дома этой большой семьи содержатся лошади и кролики. Мужчины пилят бревна на дрова, зарабатывая этим дополнительные деньги. В трех километрах от дома Муса открыл скотный двор — за ним следит семья, которая создалась в его доме.

Сейчас в убежище живут 17 человек, и Муса надеется, что в будущем его дело продолжит один из них.