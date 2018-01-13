Азербайджан: Журналиста осудили за «незаконное пересечение границ». Он утверждает, что его похитили и силой привезли в страну

Азербайджанский суд приговорил оппозиционного журналиста Афгана Мухтарли к шести годам лишения свободы за «незаконное пересечение границы, провоз контрабанды и оказание сопротивления представителям властей». Сам журналист утверждает, что его похитили и насильно вывезли из Тбилиси в Азербайджан.

Оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли признали виновным по трем статьям уголовного кодекса — его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и оказании сопротивления представителям власти.

Мухтарлы и его адвокаты опровергают все обвинения, и называют дело «заказным».

«Самое большее, что вы сможете сделать – это осудить меня лет на семь. Но и это не заставит нас молчать. Наша борьба продолжится. Наша цель не свержение Ильхама Алиева, наша цель – дать людям надежду», — сказал журналист.

Похищение Мухтарли

В конце мая 2017 года оппозиционный азербайджанский журналист Афган Мухтарли, проживавший в Грузии, пропал.

Мухтарли вышел из дома по делам и был без документов.

Через день после исчезновения, 30 мая, его нашли — уже в Азербайджане. Там его арестовали спецслужбы — они обвинили журналиста в незаконном пересечении границ и контрабанде.

Мухтарли утверждает, что его похитили. По его словам, на него напали несколько человек, избили, накинули на голову мешок, а освободили уже в Азербайджане.

«По словам Мухтарли, когда третий автомобиль остановился, они сняли с его глаз повязку и положили ему в карманы 10 тысяч евро. Как оказалось, они привезли его на грузино-азербайджанскую границу и силой заставили пересечь границу», — сказал адвокат журналиста Эльчин Садыгов.

Адвокаты журналиста считают, что к похищению причастна грузинская криминальная полиция.

В мае 2017 года министерство внутренних дел Грузии заявило, что начало расследование предполагаемого «незаконного заключения» Мухтарли.

В июне 2017 года Европарламент призвал власти Азербайджана немедленно освободить журналиста Афгана Мухтарли.

Афган Мухтарли покинул Азербайджан в 2015 году, опасаясь за безопасность своей семьи.

Он утверждал, что на него начали оказывать давление из-за его расследования о предполагаемых связях президента Азербайджана Ильхама Алиева с коррупцией.

До предполагаемого похищения он провел акцию протеста перед посольством Азербайджана в Тбилиси, часто писал о преследовании со стороны властей азербайджанских активистов в Грузии.

Международная организация «Комитет по защите журналистов» заявила, что из стран бывшего СССР в Азербайджане арестовано больше всего журналистов – как минимум 10 человек.

Помимо Афгана Мухтарли, в списке – Афган Садыгов, Араз Гулиев, Азиз Оруджев, Элькин Исмаил, Фикрет Фарамазоглы, блогер Мехман Гусейнов (он отбывает два года тюрьмы за оскорбление полиции), Ниджат Алиев, Сеймур Хази и Зия Асадли.

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