Талас: Для строительства культурного комплекса в честь Айтматова выделят 15 гектаров земли

По постановлению правительства в селе Шекер Таласской области выделят 15 гектаров земли на строительство культурного комплекса «Чынгыз ордо». В честь юбилейных празднований 90-летия Айтматова в том же селе будет реконструирован дом-музей писателя, а в Москве запланировано возведение памятника классику литературы.

Во время рабочей поездки в Таласскую область в день 90-летия Чынгыза Айтматова — 12 декабря — премьер-министр Сапар Исаков рассказал о выделении 15 гектаров земли в селе Шекер для строительства культурного комплекса «Чынгыз ордо».

Более шести гектаров, засаженных деревьями, пяти гектаров орошаемой пашни и трех гектаров пастбищ трансформируют в категорию «земли особо охраняемых природных территорий» и передадут под возведение комплекса.

«Кыргызстан — великая страна, потому что у нее есть Чынгыз Айтматов», — сказал Сапар Исаков.

В честь юбилейных празднований 90-летия Айтматова в селе Шекер за счет бюджета страны также будет реконструирован дом, в котором жил писатель.

По инициативе Кыргызстана международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2018 год годом Чынгыза Айтматова. Правительство обещает популяризировать творчество писателя в Кыргызстане и других странах.

«Мы гордимся тем, что Кыргызстан дал миру такого писателя, как Чынгыз Айтматов. Поэтому мы должны сделать все, чтобы его литературное наследие продолжало свой путь в будущее и о его творчестве узнавало больше людей», — сказал Сапар Исаков.

Правительство уже утвердило план мероприятий, которые проведут в год 90-летия писателя. В их числе проведение Третьего Иссык-Кульского интеллектуального форума, кино и театральных фестивалей.

Также в 2018 году планируют поставить памятник писателю в Москве за 27,5 млн сомов. Он будет стоять на юге Москвы в сквере, который назван в честь Айтматова.

Чынгыз Айтматов — кыргызский и советский писатель. Он был сыном репрессированного кыргызского политика Торокула Айтматова.

Айтматова называют новым классиком литературы, а его произведения были переведены на более 170 языков мира.

Также Айтматов был членом, а позже и председателем Союза писателей Киргизии, и открыл многих талантливых литераторов и поэтов.

С 1994 по 2008 год Айтматов был послом Кыргызстана в странах Бенилюкса — Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Айтматов умер 10 июня 2008 году в городе Нюрнберг, Германия. Его похоронили в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» неподалеку от Бишкека 14 июня.

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