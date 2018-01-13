ГСИН рассмотрит возможность перевода Текебаева в обычную больницу

Государственная служба исполнения наказаний рассмотрит просьбу депутатов о переводе экс-лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева из Бишкекской колонии №47 в обычную больницу. Оппозиционный политик жалуется на проблемы с давлением.

Пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова сообщила, что ведомство рассмотрит просьбу депутатов о переводе Омурбека Текебаева на лечение в больницу.

Обращение от депутатов о переводе Текебаева в стационар поступило 11 января.

Депутаты заявили, что встретились с бывшим коллегой, который пожаловался им на проблемы с давлением.

«Мы предлагаем, если нужно с конвоем, перевести его в обычную больницу для обследования. Когда я встречался с ним перед новым годом, он говорил о давлении, что оно скачет то вверх, то вниз. Да, и возраст, и ситуация. В этой связи необходимо провести обследование, нужно следить за здоровьем. А далее будут исполнять решение суда», — сказал депутат Исхак Масалиев.

Первоначально ГСИН заявил, что Текебаев находится в «нормальном состоянии» и под контролем врачей.

«Состояние Текебаева нормальное. ИК №47 считается больницей, там проводятся даже операции. Но если ему понадобится консультация специалистов, которых там нет, то будем приглашать или выводить его под конвоем в другие учреждения», — сказала Элеонора Сабатарова.

Дело Текебаева и Чотонова

В августе 2017 года Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова признали виновными в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

По версии следствия, взятка была получена в 2010 году, взамен политики якобы обещали посодействовать Маевскому при покупке акций компании «Мегаком».

Политиков осудили на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, но применили амнистию в честь 65-летия принятия Декларации ООН по правам человека. Таким образом, срок оппозиционеров сократился на треть — до 5,5 лет.

Еще один год был вычтен за счет того, что политики находились под арестом в следственном изоляторе — окончательный срок заключения составил 4,5 года.

Адвокаты политика обжаловали приговор, утверждая, что в деле нет состава преступления.

Прокуроры наоборот попросили суд ужесточить наказание и отменить амнистию, которую получил Текебаев.

Бишкекский горсуд оставил в силе решение первой инстанции. Такой же вердикт 21 ноября принял Верховный суд

Текебаев отрицает свою вину и называет дело «политическим заказом» властей.

Лидер оппозиции, экс-глава партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и экс-посол КР в Южной Корее Дуйшенкул Чотонов были задержаны в феврале 2017 года.

Текебаев был задержан на фоне его критики в адрес властей Кыргызстана и президента Алмазбека Атамбаева.

Политик начал активно выступать против инициатив президента, в частности, он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые были приняты в конце 2016 года.