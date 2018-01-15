Аэропорт Оша расширится — в феврале откроется новый терминал

В международном аэропорту «Ош» в феврале откроют зал ожидания для пассажиров международных и внутренних рейсов. Сейчас граждане встречают прилетающих в город на улице.

В пресс-службе аэропорта «Манас» журналисту Kloop.kg сообщили, что открытие нового терминала состоится в конце февраля.

«Строительные работы зала ожидания в аэропорту “Ош” были начаты в 2017 году, в связи с увеличением количества пассажиропотока и нехватки площадей аэровокзала», — сказали в пресс-службе.

Также для сотрудников ошского аэропорта строится тренажерный зал. Общая площадь двух новых объектов составляет 2 тысячи квадратных метров.

Заместитель директора аэропорта «Ош» Мирлан Нышанбаев сказал в интервью изданию «Кабар», что с новым терминалом встречающие не будут ждать прилетающих пассажиров на улице, как они вынуждены делать это сейчас.

«Планируется ещё раз расширить здание зала вылетов, строительство которого запланировано в апреле 2018 года. А здание зала ожидания прилётов планируется сдать в эксплуатацию к февралю 2018 года», — добавил он.

Аэропорт в Оше работает с 1974 года. Это второй по величине и пассажиропотоку аэропорт в Кыргызстане. В 2016 году он обслужил больше 1,2 млн пассажиров.

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