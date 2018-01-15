Милиция изучит видео с угрозами парню в женской одежде. Его заставили раздеться догола

Бишкекская милиция начала проверку видео, на котором парня в женской одежде заставили под дулом пистолета раздеться догола и потребовали «засунуть бутылку в жопу».

Видео с парнем в женской одежде начало распространяться в соцсетях в январе 2018 года. Однако, по информации милиции, инцидент произошел еще в августе прошлого года, и парень на видео сейчас находится в СИЗО №1, но по другому делу.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал журналисту Kloop.kg, что милиция устанавливает ущерб, нанесенный парню — изучает, «испугался ли он». «Нужно сделать юридическую оценку действий участников видео для того, чтобы определить наказание», — сказал он.

На видео несколько парней под дулом пистолета заставляют молодого человека в женской одежде раздеться догола. Парень снимает с себя все, кроме носков, и прикрывает половой орган.

Угрожавшие требуют, чтобы он ничего не закрывал руками и поднял руки. Затем они дают ему бутылку и требуют, чтобы он «засунул ее в жопу», а один из преступников начинает считать до трех и показывает пистолет.

«Стреляйте, я в жопу никогда ничего не совал», — отвечает парень на требования мужчин, после чего один из стоящих вокруг пинает его.

«Признайся, ты кто», — спрашивает парня один из них.

«Транс», — отвечает юноша.

Неизвестно, сколько именно человек угрожали пострадавшему, и что случилось после снятых событий — видео обрывается на моменте, когда к парню обращаются матом.