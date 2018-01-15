Более 100 человек вышли на митинг против золотодобывающей компании в Джалал-Абадской области

В селе Орукту Джалал-Абадской области прошел митинг местных жителей против золотодобывающей компании KGM Ltd — сельчане настаивают на том, что компания не оплатила задолженность в 6,9 млн сомов в местный бюджет.

Митинг против компании прошел 15 января в селе Орукту Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

На акции собралось более 100 человек, которые потребовали от KGM Ltd выплатить задолженность в 6,9 млн сомов в местный бюджет.

Один из участников акции сказал в интервью «Азаттыку», что в 2015 году компания взяла на себя обязательства ежемесячно вносить в местный бюджет 300 тысяч сомов в виде соцпакета.

По словам митингующего, компания вносила оплату первые восемь месяцев, однако после этого выплаты по неизвестным причинам прекратились.

Замглавы айыл окмоту Бектур Сагынбаев поддержал требования протестующих — компании дали три дня на погашение долга.

Сама компания KGM Ltd отказалась комментировать ситуацию в ответ на просьбу журналиста Kloop.kg.