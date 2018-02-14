«Индекс Робин Гуда»: Сколько дней самые богатые люди мира смогли бы содержать свои страны?

Бизнес-издание Bloomberg подсчитало количество дней, в течение которых богатейшие люди мира могли бы содержать свои страны. К примеру, самый богатый человек в мире — основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос — смог бы обеспечивать США всего пять дней.

Издание подсчитало, сколько дней правительства разных стран могли функционировать, если все их расходы покрывались за счет богатейшего гражданина этой страны.

Издание называет этот рейтинг «индексом Робин Гуда» — авторы сопоставляют доходы богатейших людей и все государственные расходы страны.

Очевидно, в странах совершенно разные расходы, и по этой причине основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос, которого считают самым богатым человеком в мире с состоянием более 100 млрд долларов, смог бы финансировать США всего пять дней.

Богатейший бизнесмен Китая Джек Ма с состоянием 45,5 млрд долларов смог бы содержать страну с населением более 1,3 млрд человек 4 дня.

Кыргызстан в список издания не вошел, но, основываясь на методе Bloomberg, подобный подсчет сделало агентство «Тазабек».

Журналисты, основываясь на собственном списке самых богатых кыргызстанцев, подсчитали, что владелец рынка «Дордой» Аскар Салымбеков мог бы содержать страну от 49 до 82 дней — состояние Салымбекова варьируется от 300 до 500 млн долларов.

Казахстан на средствах бизнесмена Булата Утемуратова с состоянием в 3,3 млрд долларов продержался бы 33 дня.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов в состоянии обеспечивать свою страну в течение 36 дней.

Бизнесмен с острова Кипр Джон Фредриксен с состоянием более 10 млрд долларов мог бы содержать свою страну больше года — 441 день.

Вторым «рекордсменом» стал бизнесмен и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, который за счет своих средств мог бы финансировать страну в течение 430 дней.

Состояния самого богатого российского бизнесмена, генерального директора компании «Северсталь» Алексея Мордашова с состоянием более 19 млрд долларов, России хватило бы две недели.

Богатейшие бизнесмены из Германии, Канады, Турции и Великобритании смогли бы финансировать правительства своих страны только в течение 5 дней.

Издание также отметило, что среди 49 богатейших людей в мире всего четыре женщины: в Анголе, Австралии, Чили и Нидерландах.