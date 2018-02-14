Лига чемпионов: «Манчестер Сити» разгромил «Базель», а «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

Стадия плей-офф главного европейского турнира стартовала с щедрых на голы матчей. Туринский «Ювентус» принял на своем стадионе лондонский «Тоттенхэм» и сыграл с ним вничью, а «Манчестер Сити» предсказуемо разгромил швейцарский «Базель».

В Турине команды не смогли выявить победителя и оставили судьбу путевки в ¼ финала на ответный матч в Лондоне. А швейцарский «Базель» потерял практически все шансы на выход в следующую стадию турнира получив 4 безответных мяча в свои ворота.

«Ювентус» 2 – 2 «Тоттенхэм»

«Ювентус» у себя на стадионе принял лондонский клуб. С первых минут туринцы вели в счете 2:0, благодаря дублю Гонсало Игуаина, но в итоге умудрились упустить победу. Гости смогли переломить ход игры и вырвать ничью.

В составе «Тоттенхэма» голы на свой счет записали нападающий Харри Кейн и полузащитник Кристиан Эриксен.

В первом тайме судья назначил два пенальти в ворота «Тоттенхэма». Оба раза с одиннадцатиметровой точки пробивал нападающий хозяев Гонсало Игуаин. В первый раз он забил, а во второй раз сильным ударом попал в перекладину и потерял шанс увеличить преимущество.

На дубль от Гонсало Игуаина Харри Кейн ответил голом в важный отрезок матча, при счете 1:2.

Во втором тайме лондонцы сравняли счет. Кристиан Эриксен забил красивый гол со штрафного, перехитрив вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона — 2:2.

До этого матча команды встречались лишь единожды — на международном кубке чемпионов в 2016 году. Тогда туринцы были сильнее и обыграли соперника со счетом 2:1.

Ответная встреча ⅛ финала пройдет 8 марта в Лондоне.

«Базель» 0 – 4 «Манчестер Сити»

Параллельная встреча ⅛ финала между «Базелем» и «Манчестер Сити» закончилась с разгромным счетом в пользу «горожан».

В составе «Сити» дважды отличился полузащитник Илкай Гюндоган, и по одному разу Бернарду Силва и Серхио Агуэро.

Ранее эти команды друг с другом никогда не встречались, но по положению во внутренних чемпионатах и разнице в классе игроков, именно «Манчестер Сити» был явным претендентом на выход в следующую стадию турнира.

«Горожане» идут на первом месте в английской Премьер-лиге, опережая преследователей более чем на 15 очков. В свою очередь «Базель» в чемпионате Швейцарии занимает вторую строчку, отставая от лидера на 5 очков.

Ответный матч состоится в Манчестере 8 марта и начнется в 1:45 по бишкекскому времени.