Как российский биатлонист убегал от журналистов, а японца поймали на допинге: Что интересного на Играх-2018?

На Олимпиаде зафиксирован первый случай употребления допинга, швейцарский лыжник показывает трюки на эскалаторе, а американский сноубордист чуть не проспал соревнования. Как проходят Олимпийские игры в Пхенчхане?

В медальном зачете по-прежнему первая сборная Германии, следом за ней расположились: Нидерланды, Норвегия, Канада и США.

Российский биатлонист перелез через ограждения, отказавшись отвечать на вопросы журналистов

Антон Бабиков завершил гонку преследования на 40-м месте. По окончании соревнований, дабы не общаться с журналистами в микст-зоне, спортсмен перелез через ограждения и убежал.

Позже, в своем Инстаграме он опубликовал обращение к фанатам:

«Спасибо за поддержку. Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд.

Чем писать гадкие слова мне, напишите добрые тем, кого вы любите – пользы больше», – написал Бабиков.

Американский сноубордист чуть не проспал свой старт, но в итоге умудрился выиграть золото

17-летний Ред Джерард в ночь перед соревнованиями допоздна смотрел любимый сериал и забыл поставить будильник, из-за чего проспал тренировку. К счастью, друг разбудил Реда до начала первых стартов.

Однако, утром выяснилось, что американец где-то потерял куртку от своей формы — пришлось одолжить у сокомандника.

По итогам трех заездов Джерард завоевал золото Олимпийских игр.

А вот его реакция на результаты:

Голландского конькобежца ругают за неприличный жест

Шорт-трекист Шинки Кнегт вляпался в неприятную историю. Фанаты заметили, как на фото с церемонии награждения голландец показывает средний палец и посчитали это оскорблением в адрес победителя гонки — южнокорейского спортсмена Лим Хе Чуна.

«Это только выглядит так, что я показываю средний палец. Я не специально. Я просто плохо получился на фотографии, я ничего такого не хотел. Я просто держал игрушку», – прокомментировал Кнегт нападки со стороны фанатов.

В 2014 году голландец уже оказывался в такой ситуации. На чемпионате Европы он показывал средние пальцы в спину победителя соревнований Виктора Ана. За ту выходку Кнегта лишили бронзы и дисквалифицировали.

На Олимпиаде зафиксирован первый случай употребления допинга

Японский конькобежец Кэя Сато провалил допинг-тест. В его крови был обнаружен запрещенный препарат ацетазоламид.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил спортсмена от соревнований и попросил его покинуть олимпийскую деревню.

Сато заявил, что допинг он никогда не употреблял и уверен, что абсолютно чист. Однако, с решением CAS японец спорить не стал, дабы не отвлекать сборную от соревнований.

Швейцарский лыжник прокатился на поручнях эскалатора

Фабиан Бош решил развлечься и выложил в своем Инстаграме забавное видео:

«Уже 20 лет, а я все никак не могу понять, как эта штука работает. Я все делаю правильно?», — прокомментировал он трюк.