В Монако прошла церемония награждения лучших игроков Европы, а также состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Лучшим игроком Европы по версии УЕФА во второй год подряд стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Среди женщин этого звания удостоилась чемпионка Европы-2017, вингер сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс.

Кроме индивидуальных наград лучшим футболистам сезона, УЕФА, по традиции, также вручила награды футболистам, ставшим лучшими на своей позиции в этом сезоне.

Лучшим вратарем Европы сезона 2016/2017 был назван Джанлуиджи Буффон («Ювентус»). Защитником года по версии УЕФА стал капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос.

На позиции полузащитника лучше всех показал себя Лука Модрич («Реал»), а форвардом года в Европе стал Криштиану Роналду («Реал»).

Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти, завершивший в этом году карьеру, получил Награду президента УЕФА.

По ходу церемонии награждения Франческо Тотти и посол финала ЛЧ Андрей Шевченко также провели жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Команды были разделены на четыре корзины. Клубы, представляющие одну страну не могут попасть в одну группу.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

Группа A: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.

Группа B: «Бавария», ПСЖ, «Андерлехт», «Селтик».

Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».

Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».

Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».

Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».

Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».

Группа H: «Реал», «Боруссия Дортмунд», «Тоттенхэм», АПОЭЛ.

Групповой этап главного европейского клубного турнира стартует 12 сентября.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018 пройдет 26 мая в Киеве (Украина) на стадионе «Олимпийский».

Фото: UEFA