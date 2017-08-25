В Монако прошла церемония награждения лучших игроков Европы, а также состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018.
Лучшим игроком Европы по версии УЕФА во второй год подряд стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Среди женщин этого звания удостоилась чемпионка Европы-2017, вингер сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс.
Кроме индивидуальных наград лучшим футболистам сезона, УЕФА, по традиции, также вручила награды футболистам, ставшим лучшими на своей позиции в этом сезоне.
Лучшим вратарем Европы сезона 2016/2017 был назван Джанлуиджи Буффон («Ювентус»). Защитником года по версии УЕФА стал капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос.
На позиции полузащитника лучше всех показал себя Лука Модрич («Реал»), а форвардом года в Европе стал Криштиану Роналду («Реал»).
Многолетний капитан «Ромы» Франческо Тотти, завершивший в этом году карьеру, получил Награду президента УЕФА.
По ходу церемонии награждения Франческо Тотти и посол финала ЛЧ Андрей Шевченко также провели жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/2018.
Команды были разделены на четыре корзины. Клубы, представляющие одну страну не могут попасть в одну группу.
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
Группа A: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА.
Группа B: «Бавария», ПСЖ, «Андерлехт», «Селтик».
Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».
Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».
Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».
Группа H: «Реал», «Боруссия Дортмунд», «Тоттенхэм», АПОЭЛ.
Групповой этап главного европейского клубного турнира стартует 12 сентября.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2017/2018 пройдет 26 мая в Киеве (Украина) на стадионе «Олимпийский».
Фото: UEFA