Златан Ибрагимович, получивший серьезную травму колена в апреле, подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Форвард успел восстановиться к закрытию трансферного окна.

Шведский нападающий подписал новое соглашение с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», об этом сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Контракт между «МЮ» и Ибрагимовичем рассчитан на один год. Футболист будет выступать за команду под 10-м номером.

В апреле, в матче ¼ финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом», Ибрагимович получил травму связок колена. По словам врачей, форвард должен был выбыть из строя как минимум до конца года, а поэтому клуб не стал рисковать и продлевать контракт еще на год.

Несмотря на прогнозы, 35-летний Ибрагимович сумел восстановиться куда раньше и успел подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до закрытия трансферного окна.

«Мы очень рады, что Златан восстанавливается от травмы, и счастливы, что он вернулся. Я не сомневаюсь, что он очень пригодится нам во второй половине сезона», – прокомментировал подписание Ибрагимовича главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Сам Ибрагимович, комментируя свое возвращение, отметил, что ему есть еще над чем поработать, прежде чем вернуться в строй.

«Я вернулся, чтобы закончить то, что начал. Я с нетерпением жду своего возвращения на Олд Траффорд, но я должен быть уверен, что нахожусь в лучшей своей форме», – сказал швед.

Спустя 4 месяца после серьезного повреждения колена, Ибрагимович радует своих подписчиков видео в доказательство превосходной формы:

В предыдущем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» 46 матчей и забил 28 мячей. К концу сезона, несмотря на то, что швед отсутствовал месяц, Ибрагимович был признан самым результативным игроком «МЮ».

Фото: Getty Images