«Я не виноват». В чем обвиняют Кирилла Серебренникова?

Кирилл Серебренников — известный российский режиссер театра и кино. Его подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей. Он известен своей критикой в адрес российских властей. Kloop.kg сделал обзор на события вокруг Серебренникова.
С чего все началось
В конце мая арестовали руководство театральной группы «Седьмая студия». Создателем группы был Серебренников. Их обвинили в финансовых преступлениях. Режиссер проходил по делу в качестве свидетеля.
Позже Нина Масляева, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», дала показания против Серебренникова. Женщина рассказала на допросе, что режиссер якобы заставлял ее подделывать финансовые документы.
Несмотря на то, что она страдает от болезни сердца, ее посадили в СИЗО.
«Я же не Кирилл Серебренников. Этим все сказано. Я — простой человек, наемный работник, поэтому меня и кинули в тюрьму. Я готова на все, сотрудничать со следствием, лишь бы меня отпустили», — рассказала женщина.
Некоторые правозащитные организации заявили, что на Масляеву могло давить следствие, чтобы дать признательные показания против режиссера Серебренникова, которые стали поводом для его ареста.
В чем его обвиняют?
По версии следствия, Серебренников в период с 2011 по 2014 год похитил 68 миллионов рублей, выделенных для его экспериментального проекта-спектакля «Платформа».
Следствие предъявило режиссеру обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Однако Серебренников отказался признать свою вину, отметив, что не имел отношения к финансам «Седьмой студии».
«Я не виноват. Все обвинения против меня невероятно абсурдны. Я много лет работаю в России. У меня нет оснований покидать страну или воздействовать на кого-либо в процессе следствия. По каждому звонку следователя я приходил на допрос», — заявил в ходе судебного процесса Серебренников.
Реакция общественности
Российские и зарубежные СМИ назвали преследование и арест режиссера «попыткой давления на творческий класс в России».
Газета The Independent пишет, что Серебренников пользовался поддержкой либерального крыла российской власти, а на его спектаклях всегда был аншлаг.
«Однако он все чаще подвергался нападкам и критике со стороны консервативных активистов и политиков», — пишет The Independent.
Многие знаменитости осудили арест Серебренникова и подписали письмо с требованием прекратить преследование режиссера.
Открытое письмо правительству подписали Филипп Киркоров, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Иван Ургант, Данила Козловский, Евгений Миронов и другие деятели культуры.
Актриса Лия Ахеджакова назвала это «ужасным известием». «Не понимаю, что же будет дальше? Наверное, поползем на коленях к царю-батюшке», — сказала она.
Во время судебного процесса 23 августа, возле здания суда собрались сотни людей, поддерживающих Серебренникова.
«Это всеми понимается как событие общественно-политическое и как некий знак того, в какой ситуации мы теперь будем жить», — сказал журналист Леонид Парфенов.
Среди собравшихся были писатель Виктор Шендерович, режиссеры Алексей Учитель и Юрий Быков, гражданские активисты и культурные деятели.
Чем прославился Кирилл Серебренников?
Кирилл Серебренников — один из самых известных российских режиссеров-постановщиков, руководитель театра «Гоголь-центр», обладатель множества наград, в том числе премии «Шале» Каннского фестиваля за свой фильм «Ученик».
Он известен своей критикой действий российского правительства. Например, в 2014 году он осудил вхождение Крыма в состав России.
Режиссер также участвовал в различных акциях протеста, подписывал открытые письма с призывом освобождения участниц группы Pussy Riot, критиковал закон об оскорблении чувств верующих и высказался против запрета на усыновление российских детей-сирот гражданами США и ограничения прав ЛГБТ.
Последний спектакль режиссера «Нуреев» был отменен по обвинению в пропаганде гомосексуализма.
Театровед и балетный критик Татьяна Кузнецова, которая посмотрела спектакль, заявила, что это «лучшее, что произвел мировой театр в XXI веке.
«Это балет не о сексе, а о любви (что, возможно, еще неприятнее для гомофобов). Любви однополой, разнополой, любви к танцу, к жизни, к свободе. Это не манифестируется — растворяется в чистейшей пробы классическом танце», — написала она.
Кирилл Серебренников в 2012 году создал театральную группу «Седьмая студия», которая занимается постановками спектаклей различных жанров. Студия является одной из групп-резидентов театра «Гоголь-центр».
Фото: «Медуза»