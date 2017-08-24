«Я не виноват». В чем обвиняют Кирилла Серебренникова?

С чего все началось

В конце мая арестовали руководство театральной группы «Седьмая студия». Создателем группы был Серебренников. Их обвинили в финансовых преступлениях. Режиссер проходил по делу в качестве свидетеля.

Позже Нина Масляева, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», дала показания против Серебренникова. Женщина рассказала на допросе, что режиссер якобы заставлял ее подделывать финансовые документы.

Несмотря на то, что она страдает от болезни сердца, ее посадили в СИЗО.

«Я же не Кирилл Серебренников. Этим все сказано. Я — простой человек, наемный работник, поэтому меня и кинули в тюрьму. Я готова на все, сотрудничать со следствием, лишь бы меня отпустили», — рассказала женщина.

Некоторые правозащитные организации заявили, что на Масляеву могло давить следствие, чтобы дать признательные показания против режиссера Серебренникова, которые стали поводом для его ареста.