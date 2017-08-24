Кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев сдал подписи от своих сторонников в Центризбирком. Подписи в его поддержку сдали 50 тысяч избирателей.

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома. В течение 10 дней рабочая группа проверит 50 тысяч подписей, предоставленных кандидатом, на подлинность.

Если в Центризбиркоме признают действительными более 30 тысяч подписей, Абдылдаева зарегистрируют кандидатом в президенты. Ранее он успешно сдал тест по кыргызскому языку.

В 2011 году он тоже выдвигался на выборах от партии «Эл Учун», тогда за него проголосовали меньше одного процента избирателей.

Арстанбек Абдылдаев известен тем, что в 2012 году заявил на пресс-конференции, что «на Западе будет наводнение, Кыргызстан — энергетическое ядро Земли, а зимы не будет».

Последняя фраза стала интернет-мемом, а отрывки выступления Абдылдаева показывали на популярных юмористических YouTube-каналах.

Он упоминался в русскоязычном интернет-шоу «This is Хорошо», где видео с его участием набрало 3 млн просмотров. К 2017 году оригинальный видеоролик с той пресс-конференции набрал на YouTube набрал почти 1,5 млн просмотров.

Абдылдаев также назвал президента России Владимира Путина «сложным биороботом», который должен «спасти человечество от апокалипсиса» в 2012 году.

В том же году сторонники Абдылдаева устроили шествие в поддержку Путина, к ним присоединились активисты в картонных коробках. Последние изображали «биороботов» и просили Путина, занимавшего в ту пору пост премьер-министра России, уйти в отставку.

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