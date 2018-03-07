Не «хорошая жена». Как я ушла от мужа-насильника и разочаровалась в браке

Она — молодая, статная, черноволосая девушка с большими добрыми глазами и в темной закрытой одежде. Прожив 8 лет с мужем, который бил ее и изменял ей, она сама нашла в себе силы уйти и забрать детей — но, кажется, разочаровалась в браке и больше не хочет замуж.
Kloop.kg публикует истории женщин, переживших семейное насилие. Это история Мээрим (имя изменено). Муж избивал ее, а его родители говорили, что так и надо — это довело девушку до мыслей о самоубийстве, но она решилась все изменить и жить дальше.
Записала Александра Титова.
В детстве у меня была хорошая семья — по крайней мере, до семи лет все было хорошо.
Потом отец привел вторую жену к маме. Она тогда была беременной, пожила с нами еще пару месяцев, пока не родила, и ушла. Она уехала на юг, в дом брата.
Там мама и сейчас живет, с нами отношения она не разорвала, и даже через время забрала в село меня, младшего брата и сестренку — дочку папы от второй жены. Но через два месяца папа нас забрал обратно в Бишкек.
И так мы росли с мачехой. Психологически мы пострадали, потому что жили вдали от матери, но физически ни мачеха, ни отец нас не обижали. Со стороны мы часто видели, как наши дяди били своих жен, а папа как-то поднял руку на мачеху, но потом этого больше не повторялось. И мое детство проходило хорошо.
А сейчас я уже девять месяцев в разводе. Но до этого я терпела восемь лет кошмара в браке.
Замуж я вышла в 2009 году — мы не стали расписываться в ЗАГСе, а только сочетались по мусульманским обычаям через обряд нике.
Мой муж был очень религиозным человеком, и казался мне тогда мужчиной моей мечты — идеал, который никогда не будет мне изменять или бить меня
Но я ошиблась — с самого начала нашего брака любая ссора могла закончиться побоями.
Сначала ссорились из-за того, что мы жили с его родителями, а я хотела жить отдельно. По кыргызским обычаям келинка превращается в слугу — то делай, это делай. И поначалу я все выполняла, как положено — в доме мужа, кроме нас, жило десять человек, за всеми нужно было убрать и постирать. Для меня, тогда еще юной девчонки с маленьким ребенком на руках, это было сложно. Вскоре я поняла, что мой труд никто не ценит.
Я плакала, говорила мужу, что устала, что хочу жить только с ним. А он резко сказал мне: «Заткнись!» — а после этого просто побил. Потом это стало традицией — бывало, даже без повода. Он приходит с работы и, ничего не объясняя, набрасывается на меня. До шишек на голове избивал.
В конце-концов мы все-таки съехали от его семьи. Тогда началось другое — он стал поздно приходить с работы. Потом мои родные рассказали, что видели, как он гуляет по парку с девушкой. Я прочла все их переписки и ударилась в слезы — оказалось, что муж мне постоянно изменял.
Тогда он снова меня избил, приговаривая, что я плохая и избалованная жена. Это случилось при детях — они до сих пор это вспоминают. Даже говорят: «Мама, помнишь, как папа горшком по голове тебя бил?»
Я рассказала про это его родителям. Они насилие своего сына надо мной поддержали — сказали, что я сама виновата.
«Если кулак мужчины касается женщины, значит это ее вина! Надо уметь язык за зубами держать. Я вот умею, и меня ни разу не били», — сказала мне его мать
В этой семье насилие поощряется. Мама воспитала сыновей так, что, если жена начинает ругаться или говорить «что не положено», то муж имеет право ударить. Мы так и жили — побои случались периодически. Это видели отец и мать мужа, но никогда его не ругали. Они обвиняли во всем меня и говорили, что я не умею молчать, как «хорошие жены».
При этом они устраивали ужасные махинации с главой айыл окмоту, чтобы оформить на меня липовое пособие — якобы я мать-одиночка.
Я просто не знала, куда обращаться — мне действительно было плохо. Обратилась в один из кризисный центров — там мне ответили, что помогают только женщинам до 28 лет, а мне 29. Мне хотелось просто поговорить о накипевшем — я позвонила в круглосуточную линию поддержки. Стала обо всем рассказывать, а на том конце была такая грубая женщина. Я испугалась и замкнулась еще больше.
Однажды муж опять избил меня до синяков и шишек на голове. Я выбежала из дома и стояла на мосту — хотела броситься под машины… Но дома были дети — пришлось вернуться
Я очень хотела, чтобы дети росли в полной семье. Но больше терпеть унижения и побои не было сил — я ушла от мужа и забрала детей.
После этих отношений я больше не хочу замуж — у меня до сих пор остается страх заново пережить боль и унижения. Я для себя решила, что буду жить и работать ради детей.
Всем, кто с таким столкнется, могу сказать, чтобы они сразу уходили. Человек с психологией тирана и насильника не меняется. Не нужно верить, что он перестанет бить или унижать. Со временем все будет только хуже. Такие мужчины не понимают, что они делают неправильно — все свои поступки они оправдывают тем, что виновата сама женщина.
Согласно исследованию Ассоциации кризисных центров Кыргызстана почти 83 процента женщин страны подвергаются психологическому, моральному, сексуальному насилию в семье. Только по одному из 42 расследованных случаев суд признал обвиняемого виновным.
В Кыргызстане работают несколько кризисных центров — там вам могут помочь, если вы пережили или переживаете насилие в семье: оказать психологическую и юридическую помощь и предоставить убежище.
Бишкек:
• Кризисный центр «Сезим», телефон доверия: (312) 512-639; (312) 512-640
• Центр Милосердия: (312) 644-871
• Кризисный центр «Шанс»: (312) 435-301
Ош:
• Центр по гендерной и психологической помощи: 0 (772) 702-640
• Кризисный центр «Ак Журок»: 0 (3222) 297-57, 0 (3222) 459-76
Больше контактов кризисных центров, работающих в Кыргызстане, вы найдете по ссылке.