Не «хорошая жена». Как я ушла от мужа-насильника и разочаровалась в браке

Она — молодая, статная, черноволосая девушка с большими добрыми глазами и в темной закрытой одежде. Прожив 8 лет с мужем, который бил ее и изменял ей, она сама нашла в себе силы уйти и забрать детей — но, кажется, разочаровалась в браке и больше не хочет замуж.

Kloop.kg публикует истории женщин, переживших семейное насилие. Это история Мээрим (имя изменено). Муж избивал ее, а его родители говорили, что так и надо — это довело девушку до мыслей о самоубийстве, но она решилась все изменить и жить дальше.

Записала Александра Титова.

В детстве у меня была хорошая семья — по крайней мере, до семи лет все было хорошо.

Потом отец привел вторую жену к маме. Она тогда была беременной, пожила с нами еще пару месяцев, пока не родила, и ушла. Она уехала на юг, в дом брата.

Там мама и сейчас живет, с нами отношения она не разорвала, и даже через время забрала в село меня, младшего брата и сестренку — дочку папы от второй жены. Но через два месяца папа нас забрал обратно в Бишкек.

И так мы росли с мачехой. Психологически мы пострадали, потому что жили вдали от матери, но физически ни мачеха, ни отец нас не обижали. Со стороны мы часто видели, как наши дяди били своих жен, а папа как-то поднял руку на мачеху, но потом этого больше не повторялось. И мое детство проходило хорошо.

А сейчас я уже девять месяцев в разводе. Но до этого я терпела восемь лет кошмара в браке.

Замуж я вышла в 2009 году — мы не стали расписываться в ЗАГСе, а только сочетались по мусульманским обычаям через обряд нике.