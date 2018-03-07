ГКНБ задержал чиновника минтранса за ремонт моста на реке Нарын

Госкомитет нацбезопасности арестовал главу департамента хозяйства при Министерстве транспорта Арстанбека Ибраева. Его подозревают в проведении незаконного тендера на ремонт моста через реку Нарын.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Ибраев незаконно заключил контракт на ремонт моста с аффилированной с ним компанией «Кербенжолкурулуш» на сумму в 45,8 млн сомов.

После чего он перевел этой компании без банковской гарантии предоплату на сумму в 35,3 млн сомов.

«В последующем, данные денежные средства были растрачены, а мост до настоящего времени не сдан в эксплуатацию», — говорится в сообщении спецслужбы.

Ибраева обвиняют в злоупотреблении должностным положением, заключении контракта вопреки интересам Кыргызстана и нарушении проведении тендера.

Подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.