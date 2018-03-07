Власти Японии профинансируют в Кыргызстане программы по снижению материнской и детской смертности, а также проекты по борьбе с наркотиками. Выделенные деньги будут распределены с помощью экспертов из ООН.

Соглашение о финансировании проектов 6 марта подписали посол Японии в Кыргызстане Ёсихиро Ямамура и представители ООН. Всего Кыргызстан получит на их осуществление 6,2 млн долларов.

3,5 млн долларов направят на программы по укреплению здоровья матерей и детей. Минздрав Кыргызстана совместно с ЮНИСЕФ отремонтирует системы водоснабжения в 18 больницах, а также проведет обучение персонала и закупит медицинское оборудование.

Таким образом, в минздраве планируют помочь 924 тысячам детей в возрасте до 5 лет и более 150 тысячам беременных женщин по всему Кыргызстану.

«Партнерство правительства Японии и ЮНИСЕФ позволит расширить нашу программу, чтобы спасти больше жизней мальчиков и девочек», — говорится в сообщении пресс-службы ООН в Кыргызстане.

Оставшиеся 2,7 млн долларов пойдут на борьбу с оборотом наркотиков по программе ООН. Деньги потратят на обучение сотрудников и покупку необходимого оборудования.

Когда Кыргызстан получит выделенные деньги пока неизвестно.

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