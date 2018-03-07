Видео — Дорожный инспектор оштрафовал коллегу за неправильную парковку

Дорожные активисты из сообщества «Сафари» опубликовали видео, на котором очевидец заснял нарушение парковки со стороны сотрудников ГУОБДД. Мужчина указал это инспекторам, после чего инспектор составил протокол на своего коллегу.

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В пресс-службе ГУОБДД сообщили, что инспектора оштрафовали на 1 000 сомов за неправильную парковку. Инспектор уже уплатил штраф, однако руководство УОБДД Иссык-Кульской области начало служебную проверку по данному факту.

«Перед законом все равны, и сотрудники ГУОБДД не исключение. На штрафе настоял гражданин, подошедший к экипажу. Он указал на нарушение инспектором, который был за рулем служебного авто», — объяснили в патрульной милиции.

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области инспектор Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения составил протокол на своего коллегу за неправильную парковку.

Очевидец заметил, что у светофора на перекрестке была припаркована служебная машина ГУОБДД, что запрещено правилами дорожного движения.

Мужчина начал снимать происходящее на камеру и обратился к инспекторам, спросив о том, почему они нарушили правила, встав перед стоп-линией.

Очевидец попросил инспекторов предоставить удостоверения и составить протокол на себя за нарушение. В конце, старшина обратился к провинившемуся коллеге и попросил его «больше так не парковаться».