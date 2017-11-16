Спикер сената Казахстана назвал речь Атамбаева «истеричной»

Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «истеричная» речь президента Алмазбека Атамбаева идет во вред отношениям двух стран. Атамбаев заявил 15 ноября, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику.

Токаев отреагировал в своем твиттере на речь Атамбаева, произнесенную во время заседания Национального совета по устойчивому развитию 15 ноября.

Спикер считает, что ни о какой блокаде со стороны Казахстана речи не идет, а Кыргызстан не выполняет нормы и требования ЕАЭС.

«Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идет. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал он в твиттере.

Очередная истеричная речь Атамбаева с грязными нападками на Казахстан идут только во вред отношениям истинного добрососедства. Такого рода эмоциям не место в большой политике. О блокаде Кыргызстана речи не идёт. Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) November 15, 2017

Атамбаев заявил во время своей речи, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику.

Он также обвинил власти Казахстана в том, что они «отрезали» Кыргызстан от других стран ЕАЭС «по своей прихоти».

Президент заявил, что главам стран-участниц ЕАЭС и главе Евразийской экономической комиссии «абсолютно наплевать» на ситуацию на кыргызско-казахской границе.

Дипломатический скандал

Речь Атамбаева стала реакцией на осложнившуюся ситуцию на кыргызско-казахской границе.

С 10 октября казахские власти усилили пограничный контроль из-за чего на контрольно-пропускных пунктах стали образовываться заторы и очереди.

Действия казахских властей стали реакцией на речь Атамбаева, которую он произнес 7 октября на награждении учителей. Президент раскритиковал казахские власти из-за того, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом на пост главы государства Омурбеком Бабановым во время агитационной кампании.

Атамбаев обвинил власти Казахстана в «любви к Бакиевым» и «разворовывании богатств» страны.

После этого Атамбаев еще раз высказался по ситуации на границе 13 октября — он заявил, что Казахстан устроил «блокаду» Кыргызстану и своими действиями может развалить ЕАЭС.

Ситуация на границе улучшилась после переговоров глав правительств Кыргызстана и Казахстана.

Тогда казахские пограничники стали в упрощенном режиме пропускать людей с личным багажом, пассажироперевозчиков и пустые фуры.

Однако груженые фуры проходят границу Казахстана с затруднениями, что приводит к их скоплению на контрольно-пропускных пунктах.

Власти Казахстана заявляют, что таким образом борются с китайской контрабандой и серым импортом, который ввозится из Кыргызстана.

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