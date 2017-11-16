Бишкек: Машина правительственного кортежа попала в аварию

На проспекте Чынгыза Айтматова столкнулись два автомобиля, один из которых сопровождал высокопоставленного чиновника. В патрульной милиции не уточняют, кого именно сопровождала машина. Никто не пострадал.

Авария произошла в 8:30 на участке правительственной трассы по проспекту Чынгыза Айтматова в Бишкеке. Столкнулись джип «Тойота Лэнд Крузер» и минивен «Шевроле».

По словам водительницы «Лэнд Крузера», виновником аварии стал минивен из правительственного кортежа, который выехал на встречную полосу.

«Никакой сигнализации не было. Они зигзагом гоняли и выехали на встречку. Их вообще не было видно», — сказала водительница.

Сейчас участок трассы, на котором произошло ДТП, перекрыт.

Онлайн-издание Kaktus.Media, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что в одной из машин могли находиться сотрудники Госкомитета нацбезопасности.

В Главном управлении патрульной милиции изданию 24.kg подтвердили, что машина была из кортежа высокопоставленного чиновника, однако отказались назвать кого именно.

В Госкомитете нацбезопасности сказали корреспонденту Kloop.kg, что не могут комментировать аварию.

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