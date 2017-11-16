Россия: Власти могут ограничить деятельность Радио «Свобода» и «Настоящее время»

Министерство юстиции России направило уведомление Радио «Свобода» и телеканалу «Настоящее время» о возможном ограничении их работы. Это произошло после того, как депутаты Госдумы единогласно приняли поправки, которые позволяют причислять СМИ к иностранным агентам.

В письме Минюста не уточняется, какие ограничения могут быть наложены на работу редакций Радио «Свобода» и «Настоящего времени». Однако ведомство указывает, что ограничения связаны с новыми поправками об иностранных агентах, которые приняла Госдума 15 ноября.

Радио «Свобода» распространило заявление, что пока не знает, как именно принятые поправки повлияют на их деятельность. Однако в заявлении организации указывается, что медиа сталкивается с административным давлением.

«Корпорация “Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России” не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений», — сказано в заявлении издания.

Согласно поправкам, любые иностранные структуры, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», могут быть признаны иностранным агентами, если они получают финансирование из-за рубежа.

То есть, теперь Минюст России сможет признавать СМИ иностранными агентами, если медиа находится за рубежом или получает деньги от иностранцев.

Однако пока непонятно, как российские власти будут контролировать медиа, которые находятся за рубежом.

После получения статуса «иностранный агент» СМИ должно каждые три месяца предоставлять отчет о своей деятельности и расходовании денег в Минюст.

Все публикации такого СМИ, в том числе в интернете, должны сопровождаться пометкой, что их выпустил иностранный агент.

Под определение иностранного агента подходят не только СМИ, но и любой сайт или аккаунт в социальных сетях.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, если после решения Минюста зарубежное медиа не зарегистрируется как иностранный агент, «такое СМИ перестает работать на территории Российской Федерации».

Российский закон был разработан как ответ на то, что изданию RT (ранее Russia Today) пришлось зарегистрироваться в Соединенных штатах Америки в качестве иностранного агента.

В США закон об иностранных агентах распространяется только на организации, зарегистрированные в Америке. Там Минюст проверяет работу компаний, которые работают на иностранные деньги.

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