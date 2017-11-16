Россия: При крушении самолета в Хабаровском крае выжила только четырехлетняя девочка

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет L-410, погибли шесть человек. Выжить удалось лишь четырехлетней девочке, она получила сотрясение мозга и перелом ноги.

Катастрофа произошла днем 15 ноября. Самолет «Хабаровских авиалиний» прилетел из Хабаровска в Нелькан, где и разбился, совершив жесткую посадку в лесополосе.

Погибли шесть человек, в живых осталась лишь четырехлетняя девочка. Ее состояние оценивают как тяжелое. По предварительной информации, у нее сотрясение мозга и перелом ноги.

К ребенку направили вертолет с бригадой врачей — нейрохирургом, травматологом, реаниматологом и медсестрой.

Ребенок летел в Нелькан к бабушке в сопровождении учительницы местной школы.

По версии следственного комитета, крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий, ошибки пилотирования или технической неисправности.

В день крушения погода в Нелькане была ясная и без порывов ветра, но она может ухудшиться, что усложнит эвакуацию ребенка.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, изымаются образцы топлива, техническая и полетная документация.

«Хабаровские авиалинии» выплатят компенсации семьям погибших. 16 ноября объявили днем траура.

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