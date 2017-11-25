Новым президентом Зимбабве стал Эммерсон «Крокодил» Мнангагва

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва официально вступил на должность президента Зимбабве. Политик пообещал экс-президенту Роберту Мугабе безопасность на территории страны.

Церемония инаугурации прошла на стадионе в Хараре в присутствии нескольких тысяч человек.

Мнангагва принес присягу и поклялся на библии, после чего на него надели ленту из цветов национального флага и официально назначили новым президентом страны.

Мнангагве поклялись в верности главнокомандующий армии Зимбабве Константино Чивенга и другие командиры.

Экс-президент Роберт Мугабе не присутствовал на инаугурации 75-летнего Мнангагвы «из-за усталости», но виделся с новым президентом до присяги. Мнангагва пообещал Мугабе безопасность на территории Зимбабве.

На должность президента Мнангагву избрали в парламенте Зимбабве, тогда он еще находился в ЮАР, куда уехал после того, как Мугабе лишил его должности вице-президента.

По прозвищу «Крокодил»

Мнангагва при правлении Мугабе был вторым возможным преемником президента, первым была супруга зимбабвийского лидера Грейс Мугабе.

Эммерсон Мнангагва был соратником Мугабе еще во времена партизанской войны и входил в состав диверсионной группы «Крокодил», откуда и получил свое прозвище. Диверсанты переправляли оружие и нападали на белых фермеров и военнослужащих.

Когда национально-освободительное движение победило, а Южная Родезия стала Зимбабве, Мнангагву назначили главой разведки.

После занимал должности министров юстиции, финансов, обороны, социальной политики, был депутатом парламента и первым вице-премьром.

Его обвиняли в организации этнических чисток народа ндебеле и в организации нападений на оппозиционеров в 2008 году, но он отрицает обвинения в свой адрес

В ноябре 2017 года Мугабе снял Мнангагву с должности вице-президента, что вызвало недовольство военных.

Военные арестовали бывшего президента Роберта Мугабе утром 15 ноября и посадили под домашний арест, а Грейс Мугабе бежала из страны.

Правящая партия Зимбабве «ЗАНУ ПФ» сняла Роберта Мугабе с должности своего лидера и потребовала его отставки, угрожая импичментом.

Об отставке Мугабе стало известно во время сессии зимбабвийского парламента вечером 21 ноября.

В заявлении об отставке Мугабе написал, что уходит со своего поста для того, чтобы обеспечить «мирную передачу власти».



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