Минобраз проведет тестирование среди чиновников на знание кыргызского языка

С весны 2018 года министерство образования должно будет провести тестирование на знание кыргызского языка у госслужащих, занимающих административные должности.



Для реализации законов «О государственном языке Кыргызской Республики» и «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о сдаче госслужащими тестов по кыргызскому языку.

Начиная с 1 марта 2018 года государственные и муниципальные служащие на административных должностях должны будут сдать тест по кыргызскому языку, минимальный уровень знания языка для прохождения теста – базовый.

К 2020 году уровень увеличится до среднего, а к 2021 – выше среднего.

Госслужащим, которые не смогли сдать тест на нужном уровне, оплатят обучение кыргызскому языку и отправят на пересдачу.

Учебные пособия и методики министерство образования должно разработать уже к марту 2018 года.

Контролировать исполнение постановления премьер-министра будет отдел государственного управления и кадровой работы аппарата правительства.

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