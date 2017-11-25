На парламент подали в суд из-за поправок в Водный кодекс

Общественное объединение «Коалиция за демократию и гражданское общество» подало в суд на парламент и требует признать недействительными уже принятые поправки в Водный кодекс, позволяющие золотодобывющей компании «Кумтор» вести разработку ледников Давыдова и Лысый.

«Коалиция за демократию и гражданское общество» обнаружила, что за внесение поправок в Водный кодекс 16 ноября проголосовали некоторые депутаты, которых не было в зале заседания. В том числе и находящийся за границей Омурбек Бабанов.

«Вся страна знает, что депутата от фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова в стране нет. Но по официальным документам Жогорку Кенеша, он сидит в зале пленарных заседаний Жогорку Кенеша и голосует. А чьи еще призраки сидели там и нажимали на кнопки для голосования?» — говорит общественное объединение.

Коалиция заявила, что в парламенте «существует сговор депутатов» и они голосуют друг за друга.

Согласно регламенту Жогорку Кенеша спикер парламента должен был проследить за тем, чтобы компьютеры отсутствующих депутатов были выключены.

«Коалиция за демократию и гражданское общество» считает, что если бы депутаты не «голосовали друг за друга», то итоги рассмотрения поправок в Водный кодекс могли быть другими.

Поправки в Водный кодекс

Парламент принял поправки в Водный кодекс 16 ноября в третьем чтении, а 23 ноября их подписал Алмазбек Атамбаев, занимавший на тот момент должность президента Кыргызстана.

Целью поправок власти назвали «бесперебойную работу» главного золотодобывающего предприятия страны — «Кумтора».

Теперь компания сможет вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый.

По информации правительства, ледник Давыдова на сегодняшний день разработан наполовину, а к концу разработки от ледника останется 30 процентов.

Ледник Лысый проработан на 10 процентов и после окончания работы Кумтора он уменьшится еще на 10 процентов.

Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников.

Правозащитница Рита Карасартова заявила, что власти не должны принимать такие поправки, потому что это приведет к экологической катастрофе.

Компания «Кумтор» обязалась ежегодно выплачивать 3 млн долларов за ущерб экологии Кыргызстана. Также она должна создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов США.

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