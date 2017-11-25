Чуйская область: Трех милиционеров заключили в СИЗО ГКНБ

Бишкекский горсуд ужесточил меру пресечения милиционерам, обвиняемым в незаконном задержании и избиении человека, поменяв домашний арест на заключение под стражу в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Первомайский районный суд на время следствия посадил под домашний арест трех участковых отделения милиции «Таш-Добо», обвиняемых в задержании и избиении человека.

Бишкекский городской суд пересмотрел решение и ужесточил его.

Сотрудников милиции поместили в СИЗО ГКНБ. Расследованием дела занимается следственное управление Госкомитета национальной безопасности.

По версии следствия, трое участковых отделения милиции «Таш-Добо» Аламединского района 7 сентября «без каких-либо оснований» задержали человека и избили его.

Заявление на него было зарегистрировано только 8 сентября, а судмедэксперт обнаружил у задержанного травмы челюсти, переломы костей носа, кровоподтеки и ушибы.

Генеральной прокуратурой в октябре было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

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