С 2018 года минимальную цену на сигареты повысят на 10 сомов

Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление правительства об увеличении минимальной цены на табачную продукцию. Ежегодно, вплоть до 2022 года, она будет повышаться на 10 сомов.

Правительство утверждает, что с помощью увеличения цен хочет сократить потребление табака и укрепить здоровье кыргызстанцев.

С 1 января по 31 декабря 2018 года минимальная розничная цена 20 сигарет будет не меньше 50 сомов.

Согласно постановлению, цена сигарет будет расти на 10 сомов ежегодно, вплоть до 2022 года, когда их минимальная стоимость достигнет 90 сомов.

Государственная налоговая служба и Министерство экономики могут предложить правительству пересмотреть минимальные цены на табачную продукцию.

Власти Кыргызстана пытались бороться с курильщиками и ранее.

Запрет на курение в общественных местах в Кыргызстане действует с 2007 года.

В 2015 году изменили дизайн сигаретных пачек — на них поместили изображения возможных последствий курения.

В 2016 году минимальную розничную цену на сигареты повысили с 35 сомов до 40.

В 2017 году повысилась базовая ставка акцизного налога на табачные изделия. Кроме того, депутаты обязали владельцев кафе и ресторанов установить кабинки для курения.

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