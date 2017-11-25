Чуйская область: Руководство профсоюза обменяло детский оздоровительный центр на жилой дом

Генпрокуратура возбудила уголовное дело на руководство Центрального комитета профсоюза работников образования, которое обменяло детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» на жилой дом в Иссык-Кульской области. Разница в стоимости детского центра и жилого дома составила более 69 млн сомов.

Руководство Центрального комитета профсоюза работников образования обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ведется следствие.

В 2016 году руководство Центрального комитета профсоюза работников образования и науки обменяло детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» на жилой дом в Иссык-Кульской области.

При этом, сделка не была равноценной, и Центральному комитету профсоюза был нанесен ущерб на сумму более 69 млн сомов.

Генпрокуратура сообщила, что жилой дом не был предназначен для создания оздоровительного центра, но был перестроен под гостевые дома.

«Детский оздоровительный центр со всей инфраструктурой, в том числе собственной водяной скважиной, менялся на жилой дом (перепрофилированный под гостевые дома) с земельным участком площадью в 73 сотки, находящийся в Тонском районе Иссык-Кульской области», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Также установлено, что в 2008 году сотрудники Таш-Добонского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области закрепили за «Красной гвоздикой» участок размером более шести гектаров, когда фактическая площадь центра составляла 5,3 гектара.

Против них тоже заведено уголовное дело по факту нарушения земельного законодательства.

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