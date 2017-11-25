Дело Канатбека Исаева: Суд оставил депутата в СИЗО еще на два месяца

Первомайский суд оставил депутата Канатбека Исаева еще на два месяца под стражей в СИЗО ГКНБ. Политика обвиняют в подготовке к «насильственному захвату власти».

По словам супруги задержанного Жамили Исаевой, слушание по делу Канатбека Исаева проходило за закрытыми дверями.

«Судебное заседание было закрытым, мужа оставили еще на 2 месяца», — сказала она.

Исаев был задержан 30 сентября и обвинен в подготовке к «насильственному захвату власти». Депутат был заключен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 30 ноября, но после решения Первомайского суда будет находиться там до конца января.

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Бабанов заявил, что Канатбека Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

В октябре по делу Исаева задержали начальника районного управления ГНС Рамиса Джунусалиева, экс-главу айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениза Раимкулова и Майрамбека Маткулова.

После задержания Канатбека Исаева его брат Талантбек Исаев ушел с поста начальника Главного управления службы специализированной охраны Министерства внутренних дел.

На Канатбека Исаева уже возбуждали уголовное дело по обвинениям в коррупции, составлении фиктивных договоров и незаконной продаже госимущества.

По версии следователей, в бытность мэром Токмока политик провел фиктивный тендер на постройку автостанции в Токмоке, составил фиктивные договора на сумму в более 700 тысяч сомов и незаконно продал здание библиотеки.

Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Канатбек Исаев был лидером партии «Кыргызстан», но на фоне споров по конституционной реформе осенью 2016 года Исаев перестал ее возглавлять, потому что не согласился с поправками. Вместо Исаева лидером партии стал Алмазбек Баатырбеков.