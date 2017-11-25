Нью-Йорк: Бездомных предлагают поселить в капсулах, похожих на пчелиный улий

В Нью-Йорке дизайнеры предложили решить проблему с бездомными c помощью 3D печати. Авторы проекта Homed планируют создавать на стенах домов капсулы, в которых могут жить те, у кого нет крыши над головой.

Проект называется Homed, а создало его креативное агентство Framlab, возглавляемое норвежским архитектором Андреасом Тьедфлаатом.

Дизайнеры предлагают закрепить на стенах многоэтажек Нью-Йорка конструкцию, похожую на соты пчелиного улья.

Это капсулы, внутри которых будет кровать, окно, дверь с замком, маленький шкаф и вентиляция.

«Проблема обездоленных людей в Нью-Йорке никуда не делась. Более того, с каждым годом она всё более усугубляется из-за целого ряда факторов.[…]С помощью дизайна и 3D-печати, превращая глухие стены многоэтажек в стильное урбанистическое украшение, можно также помочь многим людям», — пишут разработчики.

Дизайнеры предлагают создавать такие капсулы-соты и их внутреннее убранство из перерабатываемых пластиковых отходов с помощью 3D принтера.

После конструкцию можно обшить алюминием или сталью, и утеплить.

Стекла сотов днем будут зеркальными и никто не сможет посмотреть, что происходит внутри. Однако ночью они могут выполнять роль рекламных дисплеев и приносить прибыль.

Кроме того, при желании соты легко демонтируются. Их можно приспособить к любому зданию, а к конструкции прикрепляется лестница для того, чтобы бездомные могли добраться до своих капсул.