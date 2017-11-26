Состояние главы Amazon в «черную пятницу» превысило 100 миллиардов долларов

Состояние основателя онлайн-магазина ​Amazon Джеффа Безоса в день скидок, известный как «черная пятница», увеличилось на 2,4 миллиарда долларов и достигло суммы в 100,3 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, причина высокой прибыли — рост акции компании Amazon на 2%.

Показатели продаж на Amazon в «черную пятницу» тоже выросли — на 18,4% выше, чем в прошлом году.

По информации Bloomberg, Джефф Безос второй человек, состояние которого превысило 100 миллиардов долларов. В 1999 году это удалось основателю MIcrosoft Биллу Гейтсу.

За последний год состояние Безоса выросло на 32,6 миллиарда. Журнал Forbes признал основателя Amazon самым богатым человеком в мире на 2017 год.

Второе место в рейтинге с состоянием более 89 миллиардов долларов занял основатель Microsoft Билл Гейтс.

По подсчетам Bloomberg, Безос тратит на благотворительность меньше Билла Гейтса. Без благотворительных пожертвований состояние Гейтса оценивалось бы в более 150 миллиардов долларов.

Amazon — американский онлайн-магазин, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги в интернете. Компания была основана в 1994 году бизнесменом Джеффом Безосом.

Чёрная пятница — пятница после Дня благодарения в США. Скидки в магазинах в этот день в магазинах могут достигать 80-90%. С этого дня начинается традиционный рождественский сезон распродаж.