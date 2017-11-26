Крупные компании отказываются от рекламы на YouTube

Крупные корпорации отказались от рекламы на видеохостинге YouTube. Их ролики показывали в детских видео, под которыми были непристойные комментарии. YouTube борется с недопустимым контентом.

Как сообщает The Guardian, рекламу отозвали Adidas, eBay, HP, Mars и другие.

Причиной отказа послужили непристойные комментарии под видео детского сегмента YouTube.

Представители компании Mars заявили, что возобновят сотрудничество лишь тогда, когда видеохостинг устранит подобный контент.

«Мы были шокированы и потрясены, увидев, что наша реклама появляется рядом с таким недопустимым контентом», — заявили они.

Ранее BBC вместе с изданием The Times опубликовали расследование о некорректной модернизации комментариев в детским контенте на YouTube.

По их данным, десятки тысяч аккаунтов оставляют комментарии сексуального характера под видео с детьми в пижаме или нижнем белье, чистящих зубы или садящихся на шпагат.

Также журналисты рассказали о детских каналах на YouTube, где применяеnся насилие и нарушаются права детей.

Из-за технического сбоя администраторы видеохостинга не получали жалобы на подобный контент, в итоге непристойные комментарии оставались на сайте долгое время.

После публикации расследования YouTube заблокировал десятки детских каналов и удалил тысячи видео.

«Наша политика направлена против видео и комментариев на YouTube с сексуализацией или эксплуатацией детей, и мы энергично применяем ее, когда нам сообщают о таком контенте», — заявили в компании.

В марте этого года ряд крупных корпораций отозвали свою рекламу с YouTube из-за того, что их ролики показывали вместе с экстремистским контентом.