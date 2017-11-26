Крупные компании отказываются от рекламы на YouTube

Крупные корпорации отказались от рекламы на видеохостинге YouTube. Их ролики показывали в детских видео, под которыми были непристойные комментарии. YouTube борется с недопустимым контентом.
Как сообщает The Guardian, рекламу отозвали Adidas, eBay, HP, Mars и другие.
Причиной отказа послужили непристойные комментарии под видео детского сегмента YouTube.
Представители компании Mars заявили, что возобновят сотрудничество лишь тогда, когда видеохостинг устранит подобный контент.
«Мы были шокированы и потрясены, увидев, что наша реклама появляется рядом с таким недопустимым контентом», — заявили они.
Ранее BBC вместе с изданием The Times опубликовали расследование о некорректной модернизации комментариев в детским контенте на YouTube.
По их данным, десятки тысяч аккаунтов оставляют комментарии сексуального характера под видео с детьми в пижаме или нижнем белье, чистящих зубы или садящихся на шпагат.
Также журналисты рассказали о детских каналах на YouTube, где применяеnся насилие и нарушаются права детей.
Из-за технического сбоя администраторы видеохостинга не получали жалобы на подобный контент, в итоге непристойные комментарии оставались на сайте долгое время.
После публикации расследования YouTube заблокировал десятки детских каналов и удалил тысячи видео.
«Наша политика направлена против видео и комментариев на YouTube с сексуализацией или эксплуатацией детей, и мы энергично применяем ее, когда нам сообщают о таком контенте», — заявили в компании.
В марте этого года ряд крупных корпораций отозвали свою рекламу с YouTube из-за того, что их ролики показывали вместе с экстремистским контентом.