Предназначенные солисту «Элес» деньги переведут на лечение двухлетнего мальчика

Деньги, выделенные экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым на лечение бывшего солиста группы «Элес» Айдина Джумалиева, после смерти музыканта переведут на счет больного ребенка.

Племянница покойного музыканта Айгерим Аширбекова сообщила, что деньги, выделенные Атамбаевым на лечение музыканта, не успели использовать. Поэтому семья Джумалиева попросила экс-президента передать деньги нуждающимся.

Сумму в 500 тысяч сомов переведут на лечение двухлетнего Салимхана Самаганова.

По словам врачей, у мальчика «экстрофия мочевого пузыря, тотальная эписпадия», то есть мочевой пузырь у него снаружи тела, и чтобы мальчик выжил, ему необходимо срочно провести операцию в Сербии.

Айдин Джумалиев

В начале 2017 года у Джумалиева диагностировали карциному печени. Родственники сообщили, что на курс лучевой радиотерапии, химиотерапии и операцию в Турции нужны 25 тысяч долларов.

Тогда экс-президент Алмазбек Атамбаев из своего фонда перечислил на счет музыканта семь с половиной тысяч долларов (более 500 тысяч сомов).

Кроме того, в Бишкеке провели благотворительный концерт-марафон, на котором собрали еще один миллион сомов.

Музыканта уже готовили к операции, но в начале ноября Джумалиев скончался.

Айдин Джумалиев был участником группы «Элес» с момента основания.

«Элес» — кыргызская музыкальная группа, которая начала свою карьеру в 1985 году. Музыканты выступали и записывали песни до 2002 года.

«Элес» был одним из самых успешных и признанных музыкальных коллективов Кыргызстана.

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