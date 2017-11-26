Last Day of June: «Эффект бабочки» в немом исполнении

Платформа: PS4, PC
Жанр: Квест, головоломка
Разработчик: Ovosonico
Издатель: 505 Games
Дата выхода: 31 августа 2017 года
Приземленные герои, путешествия в прошлое и драма о любви и смерти выгодно отличают Last Day of June от всех недавних видеоигр. Kloop.kg узнал, чем хороша игра и почему стоит посвятить ей несколько часов своей жизни.
Последние годы на слуху только громкие крупные проекты. В моде фэнтези-миры, кровавые перестрелки или эпичные сражения.
Видеоигры страдают от нехватки историй об обычных людях и обыденных вещах. Last Day of June отличается тем, что рассказывает одну обычную историю.
Last Day of June не новинка игровой индустрии — она вышла 31 августа 2017 года. Это второй продукт малоизвестной компании Ovosonico, и поэтому игра обошла стороной многих игроков.
Обозреватель Kloop.kg Метин Джумагулов обнаружил ее лишь спустя три месяца после ее выхода. И поиграв в нее в течение нескольких ноябрьских вечеров, написал, почему она так хороша.
«Эффект бабочки» и «Пункт назначения» в действии
Last Day of June — эдакая игра слов. История начинается в последний день июня, который станет роковым для главных героев — супругов Карла и Джун.
В тот вечер они отправляются на пикник, а на обратном пути попадают в автокатастрофу. Джун погибает, а Карл остается инвалидом.
Однажды он узнает, что может путешествовать и изменять прошлое через картины и рисунки супруги. Не желая мириться со смертью Джун, он раз за разом возвращается к тому вечеру, чтобы предотвратить трагедию.
В этом игра похожа на фильм «Эффект бабочки», где главный герой обладал такой же способностью. В игре есть параллели и с другой кинолентой — «Пунктом назначения», где основной мыслью была неизбежность смерти.
Сам геймплей простой и будет сводиться к нажатию одной кнопки. По большей части придется поломать голову над тем, как изменить ход событий. На само прохождение уйдет не более пяти часов.
Игра поделена на эпизоды о четырех соседях главных героев, чьи мелкие и обыденные действия ненароком приводят к трагедии. Игрокам предстоит по несколько раз проживать все их воспоминания, чтобы выстроить идеальную цепочку событий и спасти Джун.
Last Day of June отличается от современных игр не только историей, но и ее подачей и визуальным образом. Не будет ни реалистичности, ни красивой картинки, ни сложного геймплея.
Здесь герои не умеют говорить и общаются на языке нечленораздельных звуков и жестов тела. Здесь у героев нет глаз и по мимике лица не понять их эмоций и мыслей.
Молчаливое действие позволяет каждому придумать свои версии произошедшего и вольно их трактовать. И каждый после финала сделает свои выводы.
По мере развития сюжета, вы начнете придумывать самые разные варианты развития событий.
В стремлении узнать чем закончится немой «Эффект Бабочки», вы не заметите, как пролетит время, наблюдая, как вновь и вновь главный герой просыпается в одиночестве рядом с проклятым креслом-каталкой в последний день июня.
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