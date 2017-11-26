Last Day of June: «Эффект бабочки» в немом исполнении

«Эффект бабочки» и «Пункт назначения» в действии

Last Day of June — эдакая игра слов. История начинается в последний день июня, который станет роковым для главных героев — супругов Карла и Джун.

В тот вечер они отправляются на пикник, а на обратном пути попадают в автокатастрофу. Джун погибает, а Карл остается инвалидом.

Однажды он узнает, что может путешествовать и изменять прошлое через картины и рисунки супруги. Не желая мириться со смертью Джун, он раз за разом возвращается к тому вечеру, чтобы предотвратить трагедию.

В этом игра похожа на фильм «Эффект бабочки», где главный герой обладал такой же способностью. В игре есть параллели и с другой кинолентой — «Пунктом назначения», где основной мыслью была неизбежность смерти.

Сам геймплей простой и будет сводиться к нажатию одной кнопки. По большей части придется поломать голову над тем, как изменить ход событий. На само прохождение уйдет не более пяти часов.

Игра поделена на эпизоды о четырех соседях главных героев, чьи мелкие и обыденные действия ненароком приводят к трагедии. Игрокам предстоит по несколько раз проживать все их воспоминания, чтобы выстроить идеальную цепочку событий и спасти Джун.

Last Day of June отличается от современных игр не только историей, но и ее подачей и визуальным образом. Не будет ни реалистичности, ни красивой картинки, ни сложного геймплея.

Здесь герои не умеют говорить и общаются на языке нечленораздельных звуков и жестов тела. Здесь у героев нет глаз и по мимике лица не понять их эмоций и мыслей.

Молчаливое действие позволяет каждому придумать свои версии произошедшего и вольно их трактовать. И каждый после финала сделает свои выводы.

По мере развития сюжета, вы начнете придумывать самые разные варианты развития событий.

В стремлении узнать чем закончится немой «Эффект Бабочки», вы не заметите, как пролетит время, наблюдая, как вновь и вновь главный герой просыпается в одиночестве рядом с проклятым креслом-каталкой в последний день июня.