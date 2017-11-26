Казахские СМИ показали трейлер якобы документального фильма о событиях 2010 года в Кыргызстане

В социальных сетях казахского сегмента интернета распространили видеоролик, анонсирующий «документальный фильм» о событиях 2010 года в Кыргызстане. В ролике «апрельскую революцию» комментирует глава администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков.

Видеоролик, в котором глава администрации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева комментирует события 2010 года в Кыргызстане, растиражировали в казахском сегменте социальных сетей и интернет-изданиях Казахстана.

Казахские СМИ называют видеоролик анонсом документального фильма, но не дают информации ни о создателях ленты, ни о том, где этот фильм будет показан. Известна лишь дата показа – 29 ноября.

Все СМИ, написавшие о видеоролике, просто вставили видео, опубликованное в видеохостинге YouTube.

Сам Адильбек Джаксыбеков, интервью которого показывают в видеоролике, пока не прокомментировал, действительно ли он снимался в документальном фильме о Кыргызстане.

«Серьёзные риски были. Это, конечно, сразу же вызвало тревогу у нас и с точки зрения безопасности, обороноспособности нашей страны. Мы имеем близкую границу…», — говорит Джаксыбеков на видео, сразу после нарезки кадров столкновений между демонстрантами и правоохранителями.