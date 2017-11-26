Турецкие СМИ: Медиамагнат Айдынбаш задержан по по делу об убийстве посла России

По информации турецких СМИ, главу продюсерской компании «Гуру Медиа» Хайреддина Айдынбаша арестовали по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Также медиамагната обвиняют в связях с Фетхуллахом Гюленом.

Издание Sabah утверждает, что медиамагната Хайреддина Айдынбаша арестовали неделю назад.

Источник журналистов утверждают, что Айдынбаш был допрошен и задержан по обвинению в «преднамеренном убийстве» по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.

Супруга Айдынбаша, гражданка России Екатерина Айдынбаш, подтвердила его задержание. Она утверждает, что медиамагната и продюсера оклеветали.

«Задержание и предъявление таких обвинений Хайреддину Айдынбашу, известному в Турции и России журналисту, который даже в самые трудные времена выступал за развитие российско-турецких отношений и скорейшее преодоление двустороннего кризиса, направлено на то, чтобы вновь поссорить Россию и Турцию. Мы не знаем, кто за этим стоит, но мой муж задержан совершенно незаслуженно», — сказала она журналисту РИА Новости.

Продюсера также подозревали в связях с организацией оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции считают организатором попытки военного переворота в 2016 году.

Айдынбаш действительно признавался, что входил в организацию Гюлена, но говорил, что прекратил все контакты с ее членами в 2008 году.

Хайреддин Айтынбаш — глава компании «Гуру Медиа», выпускающей различные издания, в том числе Gündem Avrasya и Gündem Rusya.

По делу об убийстве российского посла кроме Айдынбаша за 2017 год было задержано семь человек — в их числе активист организации Фетхуллаха Гюлена, сотрудники правоохранительных органов и одна гражданка России.

Убийство Андрея Карлова

Российского посла Андрея Карлова убили 19 декабря в художественной галерее города Анкара, куда он прибыл на открытие фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Его застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. При совершении убийства, он выкрикивал исламистские лозунги и назвал свои действия местью за Алеппо.

Убийца был застрелен турецким спецназом По этому делу турецкая полиция задержала 13 человек, среди которых были родственники Алтынташа, но прокуратура Анкары вскоре освободила их из-под стражи.

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