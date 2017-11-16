Парламент разрешил разработку на ледниках Давыдова и Лысый

Депутаты парламента в третьем чтении одобрил поправки в Водный кодекс — изменения позволяют вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый. Ледники находятся вблизи карьера золоторудного рудника Кумтор.

За поправки в Водный кодекс в третьем чтении проголосовали 63 депутата, против — 22.

По словам правозащитницы, Динары Ошурахуновой, которая находилась на заседании, «было голосование за других [коллег]» и это «недопустимо».

Правительство объяснило внесение поправок в Водный кодекс «обеспечением бесперебойной работы Кумтора».

В законопроекте говорится, что ледниках Давыдова и Лысый теперь можно вести деятельность, которая «влияет на ускорение их таяния».

Теперь поправки должен подписать президент.

Обсуждение поправок

Поправки в парламенте защищал вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев. По его словам, по итогам переговоров «Центерра» выплатит компенсацию за вред экологии в 12 миллиардов сомов.

«Получается, что мы продали ледники Давыдова и Лысый за 12 миллиардов сомов?» — спросила депутат от СДПК Эльвира Сурабалдиева.

«Нет. Мы можем не брать эти деньги. Но ледники все равно сползут. Мы не сможем их спасти», — ответил Зилалиев.

Кроме того, по его словам, ледники останутся после окончания разработки месторождения Кумтор.

По информации Зилалиева, ледник Давыдова на сегодняшний день разработан наполовину, а к концу разработки Кумтора от ледника останется 30 процентов.

Ледник Лысый проработан на 10 процентов и после окончания работы Кумтора он уменьшится еще на 10 процентов.

Ранее Зилалиев заявлял, что ледники Давыдова и Лысый «уже утеряны».

«Парламент пытаются заставить легализовать прошлые грехи по Кумтору и продолжить беззаконие, которое было и раньше», — сказала депутат Наталья Никитенко.

Однако Зилалиев заявил, что принять закон нужно, потому что на ледниках уже ведется работа, которая вызывает споры.

Депутат Исхак Масалиев от «Онугуу — Прогресс» заявил, что в поправках учитывается интерес только компании «Кумтор».

«Что значит переместить ледники? Что за детский сад? Куда вы их переместите? Если вы так умеете, может соберете ледники в один сарай?» — сказал он.

Митинги за сохранение ледников

Пока депутаты спорили о ледниках, более 10 правозащитников и активистов митинговали перед парламентом, требуя не принимать поправки.

«Мы на месте ознакомились с ситуацией на руднике Кумтор, и положение действительно тяжелое. За 20 лет своей деятельности компания уничтожила до 70 процентов ледника Давыдова. Кроме того, начали рыть на леднике Сары-Тор, и, возможно, он повторит судьбу ледника Давыдова», — сказал активист Мавлян Аскарбеков.

Правозащитники и активисты также выходили на митинг против этих поправок 8 ноября.

Правозащитница Рита Карасартова заявила, что власти не должны принимать такие поправки.

«Другие страны ради сохранения своих ледников закрывают их тканью, чтобы сократить их таяние, наш народ разрушает ледники и делает всё это в рамках закона», — сказала она.

Убытки от остановки Кумтора

Рудник Кумтор является крупнейшим золоторудным предприятием Кыргызстана, управляемым канадской компанией Centerra Gold Inc.

По словам члена правления компании «Кумтор Голд Компани» Дуйшена Касенова, сползание ледника Давыдова в карьер может приостановить работу компании.

Он сказал, что сползающий лед приходится перемещать, поэтому и нужны поправки в Водный кодекс.

Касенов также сказал, что общие потери от остановки предприятия составят 360 млн долларов год.

В этом случае бюджет страны потеряет около 108 млн долларов за год и около пяти тысяч человек останутся без работы.

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