Бишкек: Суд запретил митинги возле Белого дома, судов и ЦИКа до 1 декабря

Первомайский районный суд Бишкека по инициативе Министерства Внутренних дел 8 ноября запретил проведение митингов возле Белого дома, дома правительства, зданий судов и Центризбиркома до 1 декабря 2017 года.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что запрет уже вошел в силу.

«Мирные митинги и акции протеста временно ограничены до 1 декабря по инициативе МВД», — сказали в пресс-службе.

Все собрания и митинги должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.

В пресс-службе МВД и суда не стали уточнять чем обоснован запрет на акции протеста.

Ранее Первомайский районный суд запрещал митинги с конца июля до 20 октября на площади Ала-Тоо, у зданий парламента, Центризбиркома и министерств.

Кроме того, акции протеста были запрещены еще и у Первомайского районного суда, в котором проходил судебный процесс по уголовному делу оппозиционера Омурбека Текебаева.

Тогда в Первомайском суде запрет на митинги возле Белого дома и Центризбиркома назвали «превентивной мерой», которая поможет обеспечить порядок.

Однако омбудсмен Бакыт Оторбаев заявил, что власти Бишкека нарушили конституционные права граждан.