Казахский МИД назвал новые высказывания Атамбаева «неполиткорректными»

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил журналистам, что критика президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева «не соответствует статусу главы государства». Атамбаев 15 ноября вновь раскритиковал власти Казахстана и заявил, что ему не за что извиняться перед ними.

Абдрахманов завил журналистам, что не давать оценок высказываниям Атамбаева, однако поддержал мнение политолога.

«Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента Кыргызстана неполиткорректны и не соответствуют статусу главы суверенного государства», — сказал он.

Министр также сказал, что правительства двух стран продолжат реализовывать достигнутые договоренности по ситуации на границе.

«Особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы наконец-то одобрить, подписать так называемую дорожную карту, которая была выработана во время визита премьер-министра Кыргызстана в Астану», — сказал министр.

Ранее кыргызское правительство заявляло, что не будет подписывать дорожную карту, потому что казахские власти не собираются облегчать режим пропуска грузовых фур.

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев в ответ на высказывание своего коллеги заявил, что он «противоречит сам себе».

«Если бы он после своих слов “как дипломат, я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства” поставил бы точку, то с этим можно было бы согласиться. Присоединение к словам и мнению политолога является неполиткорректным уже с его стороны», — заявил он.

Речь Атамбаева

Президент Алмазбек Атамбаев, выступая на Национальном совете по устойчивому развитию 15 ноября заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику.

«За что я должен просить прощения? За то, что попросил не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, которые тоже запрещают вмешиваться во внутренние дела другой страны», — сказал Атамбаев.

Он также назвал «политическим дерьмом» тех «политиканов и некоторых депутатов парламента», которые «вопят» о том, что ему надо извиниться и «в ножки поклониться».

Также Атамбаев назвал действия Казахстана по усилению контроля на границе «блокадой» и обвинил казахские власти в развале ЕАЭС.

Дипломатический скандал

Речь Атамбаева, произнесенная 15 ноября, стала реакцией на осложнившуюся ситуацию на кыргызско-казахской границе.

С 10 октября пограничники Казахстана усилили контроль на контрольно-пропускных пунктах, потому что Атамбаев 7 октября обвинил казахские власти в «разворовывании богатств» страны.

Президент Кыргызстана посчитал вмешательством во внутренние дела страны то, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом на пост главы государства Омурбеком Бабановым во время агитационной кампании.

Из-за усиления контроля на кыргызско-казахской границе стали образовываться заторы и очереди.

Ситуация на границе улучшилась после переговоров глав правительств Кыргызстана и Казахстана.

Тогда казахские пограничники стали в упрощенном режиме пропускать людей с личным багажом, пассажироперевозчиков и пустые фуры.

Однако груженые фуры проходят границу Казахстана с затруднениями, что приводит к их скоплению на контрольно-пропускных пунктах.

Власти Казахстана заявляют, что таким образом борются с китайской контрабандой и серым импортом, который ввозится из Кыргызстана.

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